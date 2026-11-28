Retour sur l'éphéméride du 29 novembre avec le décès de Jacques Chirac, les exécutions de 1972, la découverte de Toutânkhamon et l'abolition de l'avortement. Analyse des faits marquants.

L'éphéméride du 29 novembre rappelle les traces indélébiles laissées dans l'histoire par des figures majeures et des événements géants. Cette date marque notamment l'anniversaire de naissance de Jacques Chirac, ancien président de la République française, né le 29 novembre 1932 à Paris. Cet homme d'État charismatique, souvent surnommé " le bulldozer " pour son énergie, est resté gravé dans la mémoire collective comme un leader ayant su tisser un lien particulier avec les Français.

Le parcours politique de Jacques Chirac

Jacques Chirac a gravi tous les échelons du pouvoir avant de devenir le chef de l'État. Son itinéraire politique est marqué par des mandats prestigieux, notamment sa fonction de maire de Paris de 1977 à 1999. Il a également occupé le poste de Premier ministre à deux reprises, en 1974 et en 1986, consolidant ainsi son influence sur la scène nationale pendant des décennies.

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Le 16 juillet 1995, Jacques Chirac a prononcé un discours historique au Vel'd'Hiv lors duquel il a reconnu la responsabilité de l'État français dans la déportation des juifs. Cette prise de parole majeure, saluée internationalement, a marqué un tournant dans la mémoire collective française. Il a également concrétisé sa passion pour les arts premiers en ouvrant le musée du Quai Branly, renforçant son image de bon vivant proche des arts.

Malgré une carrière riche, Jacques Chirac nous a quittés le 26 septembre 2019, laissant derrière lui l'image d'un président sympathique et apprécié pour sa proximité avec le monde rural. Son héritage reste profondément ancré dans l'histoire politique française, rappelant l'importance des décisions prises au sommet de l'État.

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Événements historiques majeurs du 29 novembre

En 1972, le 29 novembre a été marqué par une exécution capitale douloureuse à Paris. Roger Bontems et Claude Buffet, deux condamnés à mort parisiens, ont été exécutés malgré la défense opiniâtre de leurs avocats. Parmi eux se trouvait Robert Badinter, qui militerait plus tard activement pour l'abolition de la peine de mort. Cet événement reste un symbole fort de l'histoire judiciaire française.

Plus tôt dans l'histoire, le 29 novembre 1922, deux Britanniques, l'archéologue Howard Carter et son mécène Lord Carnarvon, ont ouvert le tombeau du pharaon Toutânkhamon dans la vallée des rois en Égypte. Cette découverte archéologique majeure a permis de révéler au monde les trésors de l'Égypte antique et reste l'une des découvertes les plus célèbres de l'histoire moderne.

Le 29 novembre 1973, Simone Veil a présenté le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Adopté par l'Assemblée nationale dans les jours suivants, ce texte historique a permis d'instaurer la légalisation de l'avortement en France. Cette avancée sociétale majeure a transformé les droits des femmes et reste un pilier de la législation contemporaine.

Innovations technologiques et politiques locales

Le 29 novembre a également coïncidé avec des transitions technologiques et politiques significatives. Au terme d'une transition de deux ans, toute la France a basculé dans la télévision numérique terrestre (TNT) à cette date. Cette modernisation des infrastructures de communication a profondément changé les habitudes de consommation médiatique des Français, marquant la fin de l'ère analogique.

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Sur le plan local, Henriette Favier a été élue maire de Saint-Jean-d'Angely après des élections municipales complémentaires. Elle est devenue ainsi la première femme à avoir été conseillère municipale, adjointe et maire de la commune. Cette élection historique illustre l'évolution du paysage politique local et la montée en puissance des femmes dans les postes de direction locale.

Autres faits divers et actualités liées à cette date

Le 29 novembre 2011, le poinçonneur de pneus de l'agglomération bordelaise, recherché depuis 2011, a été arrêté. Le préjudice estimé s'élevait à 400 000 euros. Cette arrestation met fin à une enquête de longue haleine et rappelle les conséquences financières des infractions répétées dans le secteur des services.

Par ailleurs, le conseil des prud'hommes a jugé que le licenciement pour faute grave de l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, Vladimir Petkovic, était justifié. Cette décision juridique dans le milieu sportif souligne l'application stricte des contrats de travail au sein des structures professionnelles de haut niveau. Enfin, au Royaume-Uni, une attaque terroriste à l'arme blanche sur le pont de Londres a provoqué 3 morts, dont le terroriste, et 5 blessés, rappelant les enjeux sécuritaires actuels.

Les archives de "Sud Ouest" proposent un moteur de recherche apparus le 8 janvier 2019 pour retrouver des articles dans l'univers dédié à la mémoire collective de la région. Cet outil permet aux lecteurs d'accéder facilement à l'histoire locale et nationale, facilitant la recherche d'informations précises sur des événements passés comme ceux listés ci-dessus. Les fêtes des Saturnin, Sernin, Cernin et Savournin sont également célébrées à cette date, ajoutant une dimension culturelle et traditionnelle à cet éphéméride riche en histoire.