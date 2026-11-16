Retour sur la mort du sculpteur Auguste Rodin survenue le 17 novembre 1917. Découvrez également l'histoire d'Élisabeth de Hongrie et d'autres événements marquants de cette date.

Au menu de l'éphéméride du 17 novembre, on célèbre les Élisabeth, Babeth, Babette et Élisabet. Cette date historique est surtout marquée par le décès d'un pilier de l'art, survenu dans des circonstances tragiques il y a plus d'un siècle.

Le décès tragique d'Auguste Rodin

Le 17 novembre 1917, Auguste Rodin s'éteint à l'âge de 77 ans, dans sa propriété de la villa des Brillants à Meudon. Sa mort survient en pleine Première Guerre mondiale, dans un contexte particulier et profondément troublé. Fragilisé par l'âge et affecté par le décès de sa compagne Rose Beuret survenu en février, il succombe à une grave congestion pulmonaire.

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Un héritage artistique inestimable

Ce sculpteur laisse derrière lui un patrimoine mondial majeur. Ses œuvres incluent 'Le Penseur', 'Le Baiser', 'Les Bourgeois de Calais' et 'La Porte de l'Enfer'. La France pleure alors le père de la sculpture moderne, dont la tombe à Meudon abrite une statue en bronze du 'Penseur'.

Autres événements et personnalités notoires

Achille Zavatta meurt également le 16 novembre 1993 à 78 ans. Élisabeth de Hongrie, née en 1207, morte en 1231 après avoir soigné les lépreux, est fêtée ce jour. Antoine de Tounens, couronné roi d'Araucanie, est enterré à Tourtoirac. Émile Ajar, pseudonyme de Romain Gary, est lauréat du Prix Goncourt.

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Attentats et affaires judiciaires

En Égypte, un attentat devant le temple d'Hatchepsout à Louxor tue 58 touristes et quatre Égyptiens. La Jamaa islamiya revendique cet acte. Une œuvre de Rodin, 'Le Désespoir', a été vendue 860 000 euros aux enchères le 8 juin. Ses anciens propriétaires, dans le Cher, croyaient posséder un faux avant cette vente record.

Technologie et culture en France

Le moteur de recherche des archives de Sud Ouest a été lancé le 8 janvier 2019. Il vise à préserver la mémoire collective de la région. Les abonnés soutiennent les 250 journalistes de la rédaction engagés pour une information fiable. Cette infrastructure numérique aide à contextualiser les événements historiques passés.

Impact et mémoire collective

Ces dates servent de rappel à la richesse du patrimoine culturel et historique français. Elles permettent de comprendre les réalités sociales du début du XXe siècle. La vigilance reste de mise face aux risques terroristes et aux enjeux de l'authenticité artistique.