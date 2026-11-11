Éphéméride 12 novembre : Ryan Gosling, Rosetta et records historiques

Découvrez les faits marquants du 12 novembre : célébration de Ryan Gosling, atterrissage de Philae sur Tchouri et records du monde. Retour sur l'histoire et la culture ce 12 novembre.

Le 12 novembre offre un panorama culturel et historique riche mêlant cinéma, exploration spatiale et records sportifs. Cette date dans le calendrier voit notamment le cinéma saluer l'itinéraire de Ryan Gosling qui s'est imposé comme l'un des acteurs les plus polyvalents de sa génération. Son parcours met en lumière une filmographie impressionnante construite avec précision.

Célébration du cinéma et carrière de Ryan Gosling

Ryan Gosling a su bâtir une réputation solide en alternant avec brio des genres très variés au cours de sa carrière cinématographique. Son rôle dans le film indépendant " Half Nelson " en 2006 a marqué un tournant décisif en lui valu sa première nomination aux Oscars. Cette reconnaissance a ouvert la voie à une diversité de rôles allant du thriller " Drive " en 2011 à la comédie romantique " Crazy, Stupid, Love " la même année.

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L'acteur a également incarné des personnages complexes dans des drames poignant comme " Blue Valentine " en 2010. Le succès mondial de la comédie musicale " La La Land " en 2016 a confirmé sa place dans l'industrie. Il a ensuite exploré la science-fiction avec " Blade Runner 2049 " en 2017 avant de triompher dans le rôle de Ken. Sa polyvalence reste un pilier central de son impact culturel.

Exploration spatiale : Philae sur la comète Tchouri

L'Agence spatiale européenne a réalisé une première historique en parvenant à poser le petit robot Philae à la surface de la comète Tchouri. Cette opération a eu lieu après plus de dix ans de voyage interplanétaire à bord de la sonde européenne Rosetta. Le défi technique était considérable car cette comète se situe à plus de 500 millions de kilomètres de la Terre.

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La sonde Rosetta a parcouru une distance totale de 6,5 milliards de kilomètres pour atteindre sa cible. Cet atterrissage marque un moment majeur dans l'histoire de l'exploration spatiale et des sciences planétaires. La précision de la manœuvre a permis aux scientifiques d'analyser la surface de la comète directement.

Records sportifs et événements culturels du 12 novembre

Philippe Soubies et Alejandro Antolinez, membres de l'association Slackline Pays basque, ont battu le record du monde de la plus grande highline souterraine. Cette achievement sportif souligne l'ingéniosité et la discipline requises pour de tels exploits physiques. Ils ont réussi cette performance en maîtrisant un équilibre difficile dans un environnement souterrain spécifique.

Dans le domaine culturel, un triptyque du peintre britannique Francis Bacon consacré à Lucian Freud a été adjugé 142,4 millions de dollars. Cette vente a placé l'œuvre parmi les 10 œuvres d'art les plus chères jamais vendues aux enchères. Le moteur de recherche des archives de "Sud Ouest" a également fait son apparition le 8 janvier 2019 pour la mémoire collective.

Mémoire historique et figures du 12 novembre

L'histoire du 12 novembre est marquée par la mort de Léonid Brejnev en 1982 après avoir présidé pendant 18 ans l'Union soviétique. D'autres figures notables sont associées à cette date comme Dolorès Ibarruri, " La Pasionaria ", héroïne de la guerre civile et membre fondateur du PC espagnol. Les religieux italiens de l'ordre de Saint-Romuald furent égorgés avec quatre de leurs compagnons dans une forêt de Pologne.

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Plusieurs personnalités naissent également ce jour, dont Maurane, chanteuse belge, et Nadia Comăneci, gymnaste roumaine née en 1961. Patrick Poivre d'Arvor, journaliste français né en 1935, et Patrice Leconte, cinéaste français né en 1947, complètent cette liste. L'association Slackline Pays basque continue d'inspirer les amateurs de sports extrêmes avec ses nouveaux défis.