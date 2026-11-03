Épéda : trois essentiels de literie française à -30% pour améliorer le sommeil

Découvrez les offres spéciales d'Épéda sur le surmatelas Noblesse, l'oreiller Héritage et la couette Style Hiver. Profitez de -30% jusqu'au 31 décembre pour optimiser votre confort nocturne avec des produits fabriqués en France.

La qualité du sommeil ne repose pas exclusivement sur la structure du matelas lui-même. Lorsque les nuits deviennent moins réparatrices ou que les réveils s'accompagnent de tensions musculaires, il n'est pas toujours nécessaire de remplacer l'ensemble de sa literie. Investir dans des accessoires complémentaires de haute qualité suffit souvent à retrouver un vrai confort, comme le propose la marque française Épéda.

Une offre hivernale sur des produits fabriqués à Limoges

La marque Épéda, reconnue depuis plus de 90 ans pour son savoir-faire artisanal, propose une gamme d'accessoires fabriqués à Limoges avec des matières soigneusement sélectionnées. Cette gamme inclut le surmatelas enveloppant, l'oreiller ferme et la couette chaude, chaque élément jouant un rôle précis dans l'amélioration du repos nocturne. Ces trois produits sont actuellement proposés avec une réduction de 30% jusqu'au 31 décembre, offrant une occasion idéale pour équiper sa chambre avant l'arrivée de la saison froide.

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Les avis clients confirment l'efficacité de ces produits, avec des notes qui atteignent 5 sur 5 pour certains modèles. Ces accessoires de literie répondent à des besoins concrets et s'adaptent à différentes configurations de sommeil, permettant une personnalisation fine de l'expérience de repos.

Le surmatelas Noblesse pour un confort enveloppant et écologique

Le surmatelas Noblesse apporte une couche de confort supplémentaire à votre couchage existant, en particulier pour ceux qui trouvent leur matelas trop ferme. Avec ses 4 cm d'épaisseur dont 2,5 cm de mousse à mémoire de forme haute densité de 42 kg/m³, il offre un ressenti enveloppant particulièrement apprécié. Son tissu stretch contient 26% de polyester recyclé et ne subit aucun traitement chimique, ce qui limite l'impact environnemental tout en garantissant un contact sain avec la peau grâce à la certification Oeko-Tex.

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Les utilisateurs apprécient son confort d'utilisation et le décrivent notamment comme très agréable au quotidien. Son atout majeur est sa modularité : il reste amovible, permettant de le retirer en été pour retrouver un ressenti moins enveloppant. Il suffit de le poser directement sur le matelas et de placer son protège-matelas habituel par-dessus. Le surmatelas Noblesse est actuellement disponible à 167,30 euros au lieu de 239 euros sur le site Épéda.

L'oreiller Héritage mêlant duvet naturel et soutien ferme

L'oreiller Héritage mise sur des matières naturelles haut de gamme pour assurer un maintien ferme de la nuque et des cervicales. Sa composition associe 25% de duvet de canard, 25% de plumettes de canard et 50% de fibres creuses en polyester. Cette combinaison apporte du gonflant et une légèreté remarquable tout en assurant une bonne aération durant la nuit. L'enveloppe en percale de coton 91 fils/cm² offre un toucher soyeux particulièrement agréable au contact.

Contrairement à certains oreillers rigides, celui-ci convient à toutes les positions de couchage : sur le ventre, le dos ou le côté. Les avis clients sont unanimes avec des notes de 5/5, soulignant la perfection du confort et la qualité des matériaux. Lavable en machine à 40 °C, il reste pratique à entretenir au fil des saisons. Disponible en format rectangulaire 50x70 cm ou carré 60x60 cm, l'oreiller Héritage est proposé à 85,40 euros au lieu de 122 euros sur Épéda.

La couette Style Hiver idéale pour les dormeurs frileux

La couette Style Hiver est le modèle idéal pour les dormeurs frileux ou ceux dont la chambre reste fraîche, aux alentours de 18 °C. Son garnissage en fibres polyester siliconées creuses à 450 g/m² garantit une chaleur constante sans sensation de poids excessif. L'enveloppe 100% coton traitée à l'Aloe Vera possède des propriétés anti-acariens et antibactériennes, assurant des nuits plus saines et hygiéniques.

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Elle offre un gonflant incomparable et maintient une température agréable tout au long de la nuit, particulièrement appréciable en saison froide. Légère et respirante malgré sa chaleur enveloppante, elle offre un confort agréable sans cette sensation d'étouffement que peuvent provoquer certaines couettes épaisses. Comme pour les autres produits de la gamme, elle bénéficie du label OEKO-TEX et d'une fabrication française. La couette Style Hiver est affichée à 123,20 euros au lieu de 176 euros pour la version en 140 x 200 cm sur le site Épéda.