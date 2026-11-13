Épave B-24 retrouvée à Capbreton : fin d'un mystère de 82 ans

Des plongeurs de Capbreton localisent une aile de bombardier B-24 au fond de l'Atlantique en juin 2026. Cette découverte historique met fin à 82 ans d'enquête sur le crash de 1944.

La mémoire maritime de Capbreton connaît un tournant décisif au début de l'été 2026. Des plongeurs locaux ont effectivement localisé une partie de l'épave d'un bombardier américain B-24, disparu dans les profondeurs de l'Océan Atlantique depuis le 27 mars 1944. Cette découverte intervient exactement 82 ans après l'abattage de l'appareil par les forces nazies, mettant enfin un terme à une quête qui avait passionné des générations d'historiens et d'amateurs de plongée.

Une découverte concrète après des décennies d'incertitude

L'équipe de plongeurs, menée notamment par Nicolas Bidou, a identifié une aile de l'avion à une profondeur de 36 mètres. Cette trouvaille marque la fin d'un long mystère au large de la côte landaise. Nicolas Bidou, l'un des quatre plongeurs présents ce jour de juin 2026, décrit la scène comme un raccourci dans le temps. Selon lui, voir l'épave sous l'eau donne une dimension concrète à un mythe qui avait persisté pendant plus de huit décennies. La présence physique du morceau d'appareil crée un lien tangible avec la Seconde Guerre mondiale.

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La stratégie de préservation du site historique

Les autorités et les plongeurs ont immédiatement pris la décision de ne pas remonter l'épave. L'aile du bombardier doit rester au fond de l'eau, étant considérée comme faisant partie intégrante du patrimoine historique et militaire. Cette approche respecte la volonté initiale de l'épave de servir de tombeau aux cinq jeunes aviateurs américains perdus en mer. Les plongeurs de Capbreton affirment que cette décision est hors de question, car elle préserve l'intégrité du site et honore la mémoire des victimes du conflit.

Le rôle clé de l'archéologue basque dans l'enquête

Les coordonnées GPS précises de l'épave étaient détenues par un seul individu, un archéologue basque, qui a gardé ce secret de son vivant. Cet expert considérait le site comme une tombe sacrée pour les cinq aviateurs. Il craignait fermement que des plongeurs de loisir ne viennent profaner le lieu et perturber la quiétude du site historique. À sa mort, il n'a révélé aucune donnée, laissant les recherches vaines pendant de nombreuses années. Cette absence d'informations a prolongé le mystère jusqu'à l'intervention de l'équipe Cap Gouf Exploration.

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Contexte historique des bombardements stratégiques

Le crash du 27 mars 1944 s'inscrit dans le cadre des campagnes de bombardements aériens stratégiques menés par l'USAAF et la RAF. Ces opérations visaient la préparation du débarquement en Normandie et touchaient principalement des cibles militaires. L'appareil, un B-24, a été abattu par les nazies au large de Capbreton. À son bord, les cinq jeunes aviateurs américains ont péri, laissant leurs corps dans les eaux de l'Atlantique. Cet événement local reflète l'ampleur des engagements américains sur le sol français pendant la guerre.

Diffusion du documentaire par Paul Ferrier en novembre 2026

Le récit complet de cette aventure humaine et historique sera dévoilé au public à travers un podcast documentaire. Le journaliste et passionné Paul Ferrier a produit une série en trois épisodes pour retracer les étapes de cette quête exceptionnelle. Le premier volet sera publié le mardi 17 novembre 2026. Les auditeurs pourront suivre les membres de Cap Gouf Exploration aux côtés des plongeurs et des historiens locaux. Le podcast couvrira l'enquête depuis le crash jusqu'à la plongée décisive de juin 2026, offrant une perspective approfondie sur la résolution de ce mystère.