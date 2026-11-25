Température, calcaire, frottement et repassage influencent la douceur du linge. Découvrez cinq astuces et accessoires Cdiscount pour préserver vos pulls et vos plaids cet hiver.

L' entretien du linge ne repose pas uniquement sur la qualité de la lessive. Plusieurs éléments influencent la douceur des vêtements après le lavage, et certains peuvent les abîmer plus vite que prévu. Parmi eux figurent la température de lavage, le frottement dans le tambour, le calcaire présent dans l'eau du lave-linge, ainsi que la méthode de séchage et de défroissage.

Avec l'arrivée de l'hiver, les pulls et les plaids sont particulièrement sollicités. Cinq astuces, accompagnées d'accessoires proposés sur Cdiscount pendant son opération Black Friday, permettent de lancer plusieurs machines par semaine tout en gardant un linge agréable à porter.

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Frottement et calcaire : les causes d'usure du linge

Le frottement contre le tambour du lave-linge use les fibres à chaque cycle, ce qui fragilise les vêtements au fil des lavages. Pour limiter ce phénomène, le lave-linge hublot Continental Edison de 12 kg mise sur un tambour alvéolé qui réduit les frottements.

Ce modèle propose des programmes Délicat, Laine et 20 °C destinés aux textiles fragiles. Il est disponible en coloris silver pour 299,99 euros chez Cdiscount, et son moteur à induction fonctionne avec un niveau sonore de 62 dB au lavage.

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L'essorage à 1400 tours par minute permet d'obtenir un linge moins humide, ce qui raccourcit la durée du séchage. Avec une capacité de 12 kg, la couette peut également passer en machine.

Le calcaire contenu dans l'eau peut aussi expliquer des serviettes rêches après lavage. Dans ce cas, le bicarbonate de soude Ecodis, vendu en sac de 1 kg au prix de 3,97 euros chez Cdiscount, peut être ajouté à la lessive pour adoucir l'eau de lavage.

Lessive, bicarbonate et séchage pompe à chaleur

Le bicarbonate de soude Ecodis adoucit l'eau de lavage, renforce l'efficacité du détergent et désodorise le linge. Sa composition est simple : 99 % de bicarbonate minimum et 1 % de minéraux résiduels, sans autre ingrédient ajouté.

Ce produit est certifié Ecocert Ecodétergent et il est fabriqué en France. Il s'utilise donc comme complément de la lessive habituelle, sans ajouter d'ingrédients supplémentaires à la composition.

Le sèche-linge à pompe à chaleur Beko de 9 kg constitue une autre option pour ceux qui craignent d'abîmer leurs vêtements. Ce modèle blanc, vendu 299,99 euros chez Cdiscount, sèche le linge à basse température, ce qui préserve davantage les fibres.

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Il propose 15 programmes pour adapter le séchage à chaque type de vêtement. Le départ du séchage peut être différé jusqu'à 24 heures, une fonction utile pour organiser ses cycles de lavage au quotidien.

Rasoir anti-bouloches et défroisseur vapeur Philips

Le rasoir anti-bouloches Philips permet de redonner un aspect neuf à un pull couvert de petites boules de fibres. Sa lame à large surface couvre une grande zone en un seul passage et tourne jusqu'à 8800 tours par minute.

Sa grille percée de trous de trois tailles attrape aussi bien les petites que les grosses bouloches. Vendu 23,89 euros chez Cdiscount, il évite de remplacer un vêtement apprécié pour un simple défaut de surface.

Pour le repassage, le défroisseur à main Philips série 3000 détend les plis à la vapeur sans table à repasser. Sa plaque peut être posée sur tous les textiles repassables sans risque de brûlure, soie comprise.

Cet appareil est prêt en 30 secondes et diffuse 20 g de vapeur par minute grâce à sa puissance de 1000 W. Son réservoir de 100 ml se détache pour le remplissage, et il se plie pour tenir dans la pochette fournie. Disponible en coloris vert d'eau pour 24,99 euros chez Cdiscount, il est selon Philips capable d'éliminer 99,9 % des bactéries grâce à sa fonction ionique, qui neutralise aussi les odeurs.