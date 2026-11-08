Entretien avec Aurore Bergé sur Europe 1 et CNews

Aurore Bergé, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, répond aux questions de Pierre de Vilno dans le Grand Rendez-vous Europe 1/CNews/Les Echos.

Aurore Bergé, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, s'est invitée ce dimanche dans les studios du Grand Rendez-vous. Cette apparition s'inscrit dans un partenariat éditorial fort réunissant trois acteurs majeurs de l'information française : la radio Europe 1, la chaîne d'information en continu CNews et le quotidien financier Les Echos.

Un format d'entretien exclusif et direct

L'émission se caractérise par une heure d'entretien intensif, conçu pour offrir des réponses concrètes aux citoyens. Le journaliste Pierre de Vilno a mené cet entretien en apportant une approche sans détours, visant à faire face aux grands thèmes de l'actualité politique et sociétale qui traversent la France actuellement.

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Le principe de cette rubrique repose sur la confrontation directe entre le journaliste et une personnalité de haut niveau. Il peut s'agir d'un dirigeant politique, d'un responsable économique ou d'un intellectuel reconnu. L'objectif affiché est de permettre à ces acteurs de répondre aux interrogations légitimes de l'opinion publique avec une clarté et une franchise absolues.

Les enjeux de la mission ministérielle

La présence d'Aurore Bergé au micro de Pierre de Vilno met en lumière les priorités du gouvernement en matière de parité et de droits des femmes. En acceptant cet engagement radiophonique et télévisuel, la ministre entend défendre son action et expliquer les orientations prises pour lutter contre les inégalités structurelles qui persistent dans la société française contemporaine.

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Ce type d'intervention permet de sortir du cadre habituel des communiqués de presse pour aborder de front les sujets de société. Le Grand Rendez-vous offre une tribune unique où les questions difficiles peuvent être posées et discutées sur le vif, sans filtre intermédiaire, garantissant ainsi une transparence totale dans le débat public.

Accessible sur toutes les plateformes médias

Pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'émission en direct, le contenu reste entièrement accessible via les applications numériques des partenaires. L'écoute de la radio Europe 1 est possible en temps réel, tandis que les replays de toutes les émissions sont mis à disposition des auditeurs et téléspectateurs passionnés par le journalisme d'analyse.

Les podcasts associés à cette collaboration stratégique entre les trois médias complètent l'offre de consommation de l'information. Cette stratégie de cross-média assure une large audience pour les propos tenus par Aurore Bergé, touchant à la fois les audiences traditionnelles de la radio et les publics plus jeunes consomment via les plateformes numériques modernes.