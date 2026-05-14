Entrepreneurs toulousains et Gersois, le Café des Sports rouvre ses portes à Lectoure

Des entrepreneurs toulousains et Gersois ont décidé de rénover le Café des Sports, un établissement traditionnel situé à Lectoure, ville où ils ont fait leurs études. Ils ont été séduits par la beauté et l'histoire de cet endroit et ont décidé de le rénover en hommage à leurs racines. Le café rouvre ses portes avec une nouvelle équipe et des soirées musicales prévues, en réponse à la perte des commerces de proximité et à la tradition du bistrot de village.

Il y a des établissements qui font l'âme d'une ville. Après un an de silence et de volets tirés, le café rouvre ses portes, porté par deux associés, l'un, enfant du Gers, l'autre entrepreneur toulousain aguerri.

Un coup de foudre, une évidence L'histoire commence à Toulouse. En 2022, Léo Pierre Maris intègre en stage les sociétés de Maxime Desjardins — restaurants vietnamiens et bars de nuit asiatiques, dont le réputé Mushu et Le Blu, place du Capitole. Mais pour Léo, quelque chose tire vers le Sud.

'Gersois d'origine, ça me tenait à cœur de revenir', confie-t-il. Quand l'opportunité du Café des Sports apparaît sur le marché, elle prend une dimension particulière. Lectoure, est la ville où il a fait ses études au Maréchal-Lannes.

'On est tombés amoureux de cet établissement traditionnel'. Maxime se souvient de leur visite, deux ans auparavant : 'On arrive dans ce café, et on le trouve juste incroyable, magnifique tel qu'il est'. Dans les archives de l'établissement, ils tombent même sur de vieilles photographies publiées par le 'New York Times'. Un hommage-retour aux sources Pour Maxime Desjardins, la démarche dépasse le simple projet commercial.

Son père, décédé il y a deux mois, avait lui-même quitté le Gers à 17 ans pour faire carrière à Toulouse — le même chemin qu'a emprunté Léo. Reprendre ce café, c'est revenir sur ses traces.

'Ça avait du sens pour nous de revenir ici, sur sa terre natale'. À 32 ans, après avoir ouvert de nombreux établissements, Maxime cherche aussi à souffler. Il sera en retrait dans la gestion quotidienne, épaulé par sa sœur Émilie Desjardins. C'est Léo qui tiendra la barre au quotidien, avec Maxime 'en appui dès qu'il y a besoin'.

Des soirées musicales sont prévues, et les associations locales se sont manifestées pour y tenir leurs réunions. La tradition du bistrot de village où les générations se croisent, où la vie locale pulse, résonne particulièrement dans une époque où les commerces de proximité tendent à disparaître. À Lectoure, le Café des Sports, lui, est de retour. Maxime et Léo cherchent du personnel en service et cuisine. Contact au 07 82 01 72 0





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