L'herbe de la pampa, au sein de notre paysage, a été longtemps considérée comme un élément esthétique. Cependant, en botanique, elle est une plante invasive et devrait être considérée comme telle. L'interdiction de cultiver ou détacher, notamment en transportant, n'empêche pas les jardiniers de la posséder, ainsi que de nombreux parcs et jardins publics. Choisir une plante en fonction de ses effets sur l'environnement et la vie sauvage est important. Plus de 1000 espèces d'herbes ne sont pas végétalisées et se développent alors sur le territoire d'Europe et d'Asie, principalement en russie

L'herbe de la pampa, longtemps une plante ornementale populaire, notamment dans les jardins et les espaces publics, a aujourd'hui des conséquences négatives pour la biodiversité locale.

Suite à une intervention menée par une quinzaine de personnes, des pieds moyens de cette plante ont été extraits à Saint-Jouan-des-Guérets, au bord de la Rance. Elle est originaire d'Amérique du Sud, est considérée comme exotique envahissante et interdite d'exister sur le territoire français. Elle pose un danger pour les espèces indigènes et la biodiversité. Malgré son interdiction, on peut encore agir contre cette espèce grâce à la sensibilisation de la population et la formation de professionnels.

Les particuliers ne sont pas tenus de détruire les pieds qu'ils auraient encore dans leur jardin, mais la lutte passe aussi par le bon usage et la sensibilisation de la population. Le PNR, Parc naturel régional Rance-Emeraude, a mis en place des mesures pour continuer à agir contre cette plante non végétalisée





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