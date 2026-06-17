Entrée en lice réussie, match d'entraînement avec des joueurs locaux pour les Bleus

La sélection tricolore a programmé un match d'entraînement avec des jeunes joueurs locaux des New England Revolution, une franchise de MLS, pour les 15 remplaçants face au Sénégal, mercredi 17 juin. Mbappé a effectué un hommage à Éric Roy, qui a entraîné Mbappé lorsqu'il évoluait à l'Olympique lyonnais.

Le lendemain de son entrée en lice réussie à la Coupe du monde, la sélection tricolore programmé un match avec des jeunes joueurs locaux des New England Revolution , une franchise de MLS , pour les 15 remplaçants face au Sénégal, mercredi 17 juin.

Les deux équipes, divisées entre des chasubles vertes et rouges, étaient complétées par des footballeurs locaux. Avant de commencer l'opposition, Malo Gusto a été touché à la cheville droite. Le groupe français, au complet, s'est réuni au milieu du terrain et a effectué un hommage à Éric Roy, qui a entraîné Mbappé lorsqu'il évoluait à l'Olympique lyonnais. Adrien Rabiot, Michael Olise et Jules Koundé ont quitté le groupe pour effectuer un footing léger sur un terrain adjacent.

Les autres titulaires de la veille se sont assis sur le banc de touche aux côtés de Deschamps et de Stephan, effectuant quelques exercices de récupération. Mbappé a préféré s'installer dans la tribune d'en face, au-dessus des journalistes présents, dans la cahute des analystes vidéo des Bleus. Les joueurs français disposent d'une soirée libre pour retrouver leurs familles et proches, pour la plupart basés à New York





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