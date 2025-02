Ensemble à l'Olympia : Les stars chantent pour les enfants victimes de la guerre

Une soirée solidaire exceptionnelle a réuni de grandes stars de la chanson française à l'Olympia pour venir en aide aux enfants victimes de la guerre. L'événement, organisé par l'ONG EliseCare, a permis de récolter des fonds pour la construction de centres d'accueil. Julie Zenatti, Patrick Fiori, Amir, Louis Bertignac, Anne Sila et d'autres artistes se sont mobilisés pour ce concert qui a touché les cœurs de tous.

Entre deux répétitions de Danse avec les étoiles, Julie Zenatti a trouvé le temps de se produire sur la scène de l’Olympia ce lundi 10 février. La chanteuse y a retrouvé son ancien partenaire de Notre-Dame de Paris, Patrick Fiori, et aussi de nombreux autres artistes comme Amir et Louis Bertignac. La star de Téléphone s’est notamment produite avec Anne Sila. Si toutes ces stars s’étaient données rendez-vous dans la mythique salle parisienne, c’était pour la bonne cause.

La soirée Ensemble à l’Olympia était organisée par l’ONG EliseCare pour venir en aide aux enfants victimes de la guerre. « Les recettes du concert permettront de construire des centres d’accueil pour les enfants rescapés de la guerre », avait annoncé l’association dans un communiqué. L’association d’Élise Boghossian, fondée en 2012, « est active dans 6 pays : Irak, Syrie, Éthiopie, Liban, Arménie, Ukraine ». Elle y apporte « une aide médicale et psychologique d’urgence ». Une belle opération de charité qui a fédéré l’humoriste Anne Roumanoff et l’actrice Elsa Zylberstein, mais le public était surtout venu entendre les chanteurs annoncés sur l’affiche du concert solidaire, parmi lesquels on pouvait aussi retrouver des stars de The Voice comme Maëlle et Anne Sila. Il y en avait pour tous les goûts, mais avec Louis Bertignac et Jennifer Ayache venue avec les membres de son groupe, Superbus, la soirée a eu des accents rock. De son côté, China Moses a apporté un peu de soul. Patrick Fiori a, lui, donné de la voix avec Levon Khozian. « Les enfants méritent de sourire » : le discours bouleversant d’Amir en plein concert Tous ces artistes engagés ont réussi leur mission de « transformer chaque note, chaque mélodie en un geste concret pour les enfants ». En 2022, EliseCare avait déjà organisé un événement similaire en présence de la chanteuse Pomme et du pianiste et ancien juré de la Nouvelle Star André Manoukian. Trois ans plus tard, Amir était l’une des stars de cette nouvelle soirée. « Ce que je vois ce soir, c’est un événement qui, contrairement à beaucoup d’autres, traverse les communautés, brise toutes ces barrières. S’il y a une chose sur laquelle je crois qu’on est tous d’accord et c’est tant mieux, c’est que les enfants méritent de sourire, d’être heureux, d’être libres, d’être joyeux, de vivre leur enfance », a lancé avec émotion le père de famille





