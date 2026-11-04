Ensab Lyon et Fatima Ouassak unissent leurs voix dans une grève étudiante

L'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon accueille la militante Fatima Ouassak. Cet événement s'inscrit dans un mouvement de solidarité lycéen avec des ateliers artistiques engagés.

L'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon a organisé une journée d'université populaire marquée par la présence de la militante écologiste et antiraciste Fatima Ouassak. Cette dernière, cofondatrice du collectif Front de mères, a pris la parole devant une cinquantaine de personnes dans le cadre d'une conférence intitulée " muscles antifa, éléments de philosophie politique ". L'événement se tient sous la verrière des bâtiments des Subs, ancien couvent devenu site des Subsistances militaires qui abritent actuellement les locaux de l'école.

Une grève générale au sein de l'école

Depuis le début de la rentrée, la majorité des étudiantes et étudiants de l'Ensab sont en grève. Comme l'explique Nina*, l'établissement n'a connu qu'une seule semaine de cours "normaux" avant que le vote de la grève ne soit acté dès la deuxième semaine. Ce mouvement, qui implique environ cent personnes sur les trois cents élèves inscrits, vise à soutenir les mobilisations lycéennes. Les absences dues à la grève ne sont pas comptabilisées, permettant aux participants de conserver leur accès aux cours s'ils le souhaitent.

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Ateliers artistiques et solidarité active

La journée propose une multitude d'activités pratiques pour accompagner cette mobilisation. Des ateliers de design d'affiches graphiques permettent d'apprendre à créer des supports de propagande lisibles. Un atelier Super-8 est également disponible pour travailler les bobines de film. Des banderoles portant les messages " écoles d'art en lutte " et " grève " décorent les escaliers des bâtiments, symbolisant une rupture avec le fonctionnement classique des cours. Une cuisine solidaire propose du dhal à prix libre pour nourrir les participants.

Soutien aux lycéens de La Martinière-Diderot

La mobilisation trouve son origine directe dans le soutien aux lycéens du lycée La Martinière-Diderot, situé juste en dessous de l'école. Sarah* explique que la situation où les lycéens se sont fait gazés a provoqué une réaction immédiate. Le collectif " Ensab en lutte " met ses locaux et ses moyens à disposition des jeunes. Des ressources d'impression, des pinceaux, des peintures et des feutres sont récoltés pour fabriquer des pancartes. Cette solidarité s'exprime à travers la devise : " n'allez pas en cours mais restez à l'école ".

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Participation extérieure et archives visuelles

Outre les étudiants internes, des personnes extérieures participent à ces initiatives. Eliot, 24 ans, diplômé d'un master en école de commerce, a rejoint les activités après avoir vu l'information sur Instagram. Il décrit cette université populaire comme une occasion de partager les savoirs. Julie, technicienne aux Beaux-Arts depuis un mois, fournit des caméras Super-8 et trois films aux participants. L'objectif est de réaliser des images des mobilisations qui serviront d'archives visuelles pour le mouvement.

Engagement militant des étudiant.e.s

Des étudiantes en master à Lyon-2, à Bron, comme Shana, Elena et Rita, utilisent ce blocus festif pour s'exprimer artistiquement. Rita raconte une histoire sur sa pellicule, créant une métaphore de la montée du Rassemblement national à travers une explosion de lumière. L'atelier de Julie a connu un tel succès qu'il a dû être délocalisé. L'équipe organisatrice prévoit d'assembler tous les éléments pour organiser une projection finale, illustrant la fusion entre pratique artistique et engagement politique.