Le journaliste argentin Enrique Macaya Marquez, 91 ans, participe en direct sur DSports Radio a Munro (province de Buenos Aires) le 29 mai 2026, aux cotes dune replique du trophée de la Coupe du Monde de la Fifa. Son nom etait deja connu des journalistes sportifs, mais sa notoriet s'est encore accrue jeudi, lorsque le president de la Fifa, Gianni Infantino, lui a rendu hommage au Mexique, en pleine conference de presse d'ouverture du Mondial 2026.

Le journaliste sportif Enrique Macaya Marquez , 91 ans, participe en direct sur D Sports Radio a Munro (province de Buenos Aires) le 29 mai 2026, aux cotes dune replique du trophée de la Coupe du Monde de la Fifa (Photo de Luis ROBAYO / AFP).

Son nom etait deja connu des journalistes sportifs, mais sa notoriet s'est encore accrue jeudi, lorsque le president de la Fifa, Gianni Infantino, lui a rendu hommage au Mexique, en pleine conference de presse d'ouverture du Mondial 2026.

'Le journaliste argentin Enrique Macaya Marquez fete cette anne son 18e Mondial. Il couvre les Coupes du monde depuis 1958, ce nest pas incroyable !

'Le journaliste argentin de 91 ans, legendaire locale du commentaire sportif, 'n'a manqué aucun tournoi depuis 1958 et a eu le plaisir de voir l'Argentine sacree championne en 1978, 1986 et 2022' et se souvient que 'En Suede, il verra le Brasil gagner sa premiere Coupe du monde, emmené par un Pele de 17 ans deja surnaturel. La passion pour le ballon rond ne le quittera plus.

De sa longue carriere, il se souvient aussi du legendaire quart de finale Argentine-Angleterre au stade Azteca de Mexico en 1986, reste celebre pour 'je tiens a preciser qu'il est impossible de comparer les trois equipes qui ont redevoyee la Coupe du monde' 'Au-dela des statistiques, il est tres subjectif de dire qui a le mieux joue, car il faut tenir compte du contexte, des adversaires, de la situation du pays...

'Et si son joueur prefere de tous les temps reste l'Argentin naturalise espagnol Alfredo Di Stefano, il comprend l'admiration inaltérable pour Lionel Messi, qui devrait - sauf pepin de sant - disputer le 16 juin, contre l'Algerie, le premier match de son sixieme Mondial. 'C'est comme si il disparaissait du terrain pour reapparaitre soudainement et marquer un but.

Tout le monde se demande d'ou il sort, et quand ils realisent, il est deja trop tard' Que faire quand la temperature atteint les 50 °C ? Quand la mer monte inexorablement ? Que faire au quotidien dans un monde bouleversee par le dereglement climatique ?

Des rues de Kigali a celles de Singapour, des clubs de foot d'Argentine aux appartements de Delhi, des champs du nord de la Chine aux prairies italiennes, les citoyens s'organisent, s'entraident et cherchent des solutions pour s'adapter. Ici, la marche se decle de mille façons. Itinaires gourmands, sentiers viticoles ou encore balades nocturnes sous les etoiles..





courrierinter / 🏆 50. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Enrique Macaya Marquez Dsports Radio Munro (Province De Buenos Aires) Gianni Infantino Fifa Mondial 2026 Coupe Du Monde Argentine Angleterre Brasil Pele Alfredo Di Stefano Lionel Messi Dereglement Climatique Citizens Solutions Adaptation Kigali Singapura Delhi China Italy Gourmet Viticulture Nighttime

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Favorites for the 2026 FIFA World CupThe 2026 FIFA World Cup is set to take place in Mexico, Canada, and the United States. The tournament will feature 32 teams competing for the coveted trophy. Among the supporters gathered at the event, the French team, led by Didier Deschamps, is often considered a top contender.

Read more »

Baccalauréat : durcissement des règles de correction pour 2026Le ministre de l'Éducation nationale annonce que les correcteurs seront plus exigeants sur la maîtrise de la langue, précisant qu'un niveau d'orthographe et de grammaire insuffisant empêchera l'obtention de la moyenne.

Read more »

Mexique accueillera officiellement la plus grande Coupe du monde de football en 2026Le Mexique a accueilli la Coupe du monde de football pour la troisième fois en 1986, avec une transformation remarquable. Cette édition ne fera pas exception, avec un gouvernement sous les projecteurs et des relations orageuses avec les États-Unis.

Read more »

Coupe du monde 2026 : pauses rafraîchissement, bac 2026, grèves SNCF et nouvelles enquêtesLa Coupe du monde 2026 introduit deux pauses rafraîchissantes obligatoires à la mi‑temps, tandis que le baccalauréat 2026 voit de nouvelles modalités d'examen. Parallèlement, les contrôles à la frontière américaine, la grève de la SNCF, l'enquête sur Patrick Bruel et la prochaine mission spatiale française avec la société Vast dominent l'actualité.

Read more »