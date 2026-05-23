Enquêtes bilatérales entre l'Iran et les États-Unis débouchent sur une signature d'un protocole en quatorze clauses basé sur l'objectif d'un accord de principe

Des progrès tangiblement ont été annoncés samedi 23 mai, suite à des semaines de négociations entre l'Iran et les États-Unis. La signature d'un protocole en quatorze clauses est envisagée pour tenter d'obtenir un accord de principe entre Iraniens et Américains, après cinq semaines de guerre et six semaines de hostilités.

Après des semaines de discussions bilatérales entre l'Iran et les États-Unis, des avancées concrètes ont été annoncées samedi 23 mai. Il s'agit de l'intention de signer un protocole en quatorze clauses, afin de tentar d'obtenir un accord de principe entre les Iraniens et les Américains.

Après cinq semaines de guerre et six semaines de hostilités, il y a eu un certain progrès. Il se peut qu'il y ait de nouvelles plus tard dans la journée. Un progrès a été réalisé. Il y a une chance que, peut-être plus tard dans la journée, demain, peut-être dans quelques jours, nous ayons quelque chose à dire.

Peu après, le porte-parole du ministère ir階n des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a déclaré à la télévision d'État : 'Après plusieurs semaines de discussions bilatérales, on observe une tendance au rapprochement. Nous sommes actuellement en phase de finalisation de ce protocole d'accord composé de 14 clauses.





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Enquêtes Bilatérales Entre L'iran Et Les États Signature D'un Protocole Composé De 14 Clauses Conseil Permanent S'efforce De Trouver Un Acco Critiques Sur L'éventuelle Reprise Des Frappes Renonciation Du Mariage Du Fils De Donald Trum Des Signes Contradictoires N'ont Cessé De Se S

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