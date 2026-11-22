L'enquête sur les fuites vers le RN au ministère de l'Intérieur aboutit à la démission du préfet Hugues Moutouh. Focus sur les détails judiciaires et la réaction de Marine Le Pen.

L'enquête préliminaire sur des fuites de documents confidentiels provenant du ministère de l'Intérieur en faveur du Rassemblement National a été officiellement ouverte. Cette décision intervient dimanche 22 novembre, suite à la découverte d'un courriel lors d'une perquisition liée à une autre investigation. Le préfet Hugues Moutouh, alors secrétaire général du ministère, est visé par ces soupçons et a annoncé son départ samedi.

L'élément déclencheur remonte à une perquisition menée fin juillet au domicile de Frédéric Chatillon à Rome, dans le cadre d'une enquête du parquet européen. Les enquêteurs européens, chargés d'investigations sur des soupçons d'usage frauduleux de fonds du Parlement européen, ont découvert une copie d'un courriel adressé à sa hiérarchie par une fonctionnaire du secrétariat général. Ce document relate l'audition de cette agente par la brigade financière de la police judiciaire de Paris.

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Le courriel décrit les questions posées par les enquêteurs sur les financements des partis politiques et les points de réglementation concernant les prêts. Selon " Le Monde ", confirmé par une source proche du dossier à l'AFP, trois personnes avaient accès à cet email confidentiel, dont le préfet Hugues Moutouh. Sa position à l'époque en tant que secrétaire général du ministère de l'Intérieur a justifié une perquisition à Beauvau en juillet dernier.

Détails de l'enquête judiciaire

La découverte de ce message a conduit à l'ouverture d'une nouvelle enquête sur des fuites au profit du Rassemblement National. Cette investigation s'accompagne de perquisitions menées fin juillet au secrétariat général de Beauvau, puis au domicile du préfet Hugues Moutouh. Une autre perquisition a eu lieu le 9 novembre au siège du Rassemblement National, marquant une intensification des opérations judiciaires.

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Le préfet Hugues Moutouh, préfet de la région Centre-Val de Loire, est soupçonné d'être impliqué dans ces fuites concernant des enquêtes judiciaires mettant en cause le Rassemblement National. Il a annoncé sa demande de révocation de ses fonctions samedi, reconnaissant implicitement la pression juridique exercée contre lui depuis la découverte du courriel.

Positionnement de Marine Le Pen

Marine Le Pen a pris ses distances avec le préfet Hugues Moutouh et la possible fuite de documents en faveur du Rassemblement National. La dirigeante du parti affirme n'avoir jamais reçu d'informations confidentielles ni en avoir sollicité, déclarant : " Je n'ai jamais reçu d'informations confidentielles et je n'ai jamais demandé d'ailleurs d'informations confidentielles. "

Face aux questions sur l'origine du courriel retrouvé chez Frédéric Chatillon, proche du RN, Marine Le Pen a indiqué ignorer les circonstances de sa présence. Elle a ajouté : " Je ne sais absolument pas comment ce mail a pu se retrouver chez un de nos anciens prestataires. Mais en l'espèce, encore une fois, ce n'est pas passé par moi. "

Elle a également souligné que le document en question ne constituait pas une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction, selon les informations lues dans " Le Monde ". Cette déclaration vise à protéger le parti des accusations de corruption ou d'ingérence dans les procédures judiciaires en cours.

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Conséquences et suite du procès

Le préfet Hugues Moutouh est donc relevé de ses fonctions au moment où l'enquête progresse. La direction du ministère de l'Intérieur à Paris, Beauvau, a été visitée pour vérifier l'intégrité des communications internes. La situation reste tendue au sein du gouvernement français concernant la loyauté des hauts fonctionnaires envers les partis politiques.

Les prochaines étapes de cette affaire judiciaire incluront probablement l'audition de nouvelles personnes au sein du ministère de l'Intérieur et du Rassemblement National. Les enquêteurs continuent d'examiner les liens entre les services de l'État et les candidats politiques pour établir les responsabilités. Le dossier pourrait avoir des implications politiques majeures avant les prochaines échéances électorales.