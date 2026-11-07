Le parquet de Paris enquête sur une campagne coordonnée d'alertes à la bombe visant le trafic aérien européen, suspectant une ingérence étrangère.

Depuis le début de la semaine, le ciel européen a été secoué par une série d'alertes à la bombe ciblant des vols commerciaux. Cette vague de menaces a contraint plusieurs appareils à être déroutés, escortés par des chasseurs, évacués ou systématiquement fouillés. Ces interventions de sécurité, réalisées sans découvrir d'explosifs réels, ont engendré une perturbations majeures du trafic aérien à travers le continent.

Lien avec des puissances étrangères suspecté

La justice française cherche activement à identifier les auteurs des fausses alertes qui perturbent le trafic aérien européen et suspecte une tentative de déstabilisation extérieure. Le parquet de Paris a indiqué samedi qu'une piste privilégiée visait un lien éventuel avec des " puissances étrangères ", dans le cadre d'une enquête menée pour retrouver les auteurs des courriels divulguant ces fausses informations. L'objectif est de déterminer si ces actes s'inscrivent dans une campagne coordonnée visant à faire croire à une destruction dangereuse pour semer la panique et surcharger les ressources de sécurité.

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Menaces à Prague, Sofia et à bord des vols

Une nouvelle vague de menaces a ciblé plusieurs avions vendredi 6 novembre en République tchèque et en Bulgarie, s'ajoutant aux dizaines de fausses alertes qui perturbent le trafic aérien européen depuis le début de la semaine. Ce vendredi matin, les bureaux de quatre médias - radio, audiovisuel et journal -, ont reçu des " menaces très graves " qui ont entraîné des évacuations. Par ailleurs, des revendications envoyées jeudi aux aéroports de Rome et de Sofia émanaient des " combattants de l'État masculin ", semblant renvoyer au nom d'un mouvement ultranationaliste russe, mais son chef a démenti toute implication.

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Impact concret sur le territoire français

Jeudi, un avion d'Aer Lingus avait été dérouté à Évreux après une alerte à la bombe. Matignon avait fait état vendredi de quatre nouvelles alertes émises sur des avions survolant le territoire français et sur lesquels les services de déminage ont procédé " aux inspections de sécurité ". Trois de ces appareils ont atterri à Orly, le quatrième à Bordeaux, tous sans encombre, selon une source informée du dossier. Des médias irlandais, britanniques comme Sky News, ou français comme le journal " TF1 ", ont aussi reçu des alertes à la bombe, confirmant l'étendue géographique du phénomène.

Stratégie de déstabilisation et soutien à l'Ukraine

Le gouvernement irlandais a dénoncé vendredi une " probable campagne coordonnée visant à engendrer des perturbations ". Cette série de fausses alertes, difficiles à attribuer, a pour conséquence de mobiliser les services de sécurité et de semer la peur à moindre coût, soulignent les experts. Les responsables européens dénoncent depuis des mois l'accroissement des opérations de déstabilisation, conduites au profit de la Russie ou de l'Iran, qu'il s'agisse de campagne de désinformation, de sabotage, cyberattaque, attentat, etc. Les services de renseignement anticipent depuis plusieurs semaines un durcissement de ces campagnes, notamment de la Russie, pour peser sur le soutien européen à l'Ukraine.