Enquête sur le crash d'Air India : Le mystère des interrupteurs de carburant

L'Inde envoie un interrupteur d'alimentation en kérosène d'un Boeing 787 aux États-Unis pour expertise après le crash tragique d'un vol Air India ayant causé la mort de 260 personnes.

Le 12 juin 2025, l'histoire de l'aviation civile indienne a été marquée par une tragédie d'une ampleur effroyable. Un Boeing 787 -8 Dreamliner, opéré par la compagnie nationale Air India sous le numéro de vol 171, s'est écrasé peu après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad, dans l'ouest du pays.

L'appareil, qui venait à peine de s'élever dans les airs, a plongé brutalement pour s'écraser au cœur d'une zone résidentielle, transformant un quartier paisible en un scénario d'apocalypse. Le bilan humain est absolument dévastateur : sur les 242 personnes présentes à bord, 241 ont péri dans l'impact ou les incendies qui ont suivi.

Le drame ne s'est pas arrêté à l'intérieur de la carlingue, puisque la chute de l'avion a également coûté la vie à 19 personnes au sol, portant le nombre total de victimes à 260. Les images de l'épave, photographiées le 14 juin, témoignent de la violence du crash et de la destruction quasi totale de l'appareil.

Au centre des investigations menées par le Bureau indien d'enquête sur les accidents aériens (AAIB), un élément technique précis suscite toutes les interrogations : les interrupteurs d'alimentation en kérosène. Les analyses préliminaires ont révélé un fait troublant et presque inexplicable. Juste après le décollage, les interrupteurs des deux réacteurs ont été placés en position 'arrêt' de manière quasi simultanée. Cette coupure brutale de l'alimentation en carburant a privé l'avion de toute poussée, le condamnant à une chute fatale.

Pour l'heure, les enquêteurs s'efforcent de déterminer si cet événement est le résultat d'une erreur humaine catastrophique de la part de l'équipage ou s'il s'agit d'un dysfonctionnement technique majeur et imprévisible. Le rapport final, attendu pour juin, devra apporter des réponses claires sur l'origine de cette manipulation fatidique. Ce crash soulève des questions cruciales sur la sécurité de la flotte de Boeing, notamment en raison d'un incident préalable survenu quelques mois plus tôt.

Le 2 février 2025, Air India avait dû immobiliser un autre Boeing 787-8 Dreamliner alors qu'il s'apprêtait à relier Londres-Heathrow à Bangalore. La décision avait été prise après qu'un pilote ait signalé un défaut potentiel sur l'un des interrupteurs d'alimentation en carburant. Suite à cet avertissement, et sur recommandation du constructeur Boeing, la compagnie avait procédé à des tests approfondis sur l'appareil concerné ainsi que sur l'ensemble de sa flotte de 787.

Cependant, les conclusions du ministère de l'Aviation civile indienne avaient été rassurantes à l'époque, affirmant que l'interrupteur 'fonctionnait mécaniquement conformément à sa conception' d'origine. Cette conclusion semble aujourd'hui très contestable face à la réalité du crash d'Ahmedabad. Face à l'ampleur du drame et aux doutes persistants, les autorités indiennes ont décidé de passer à une étape supérieure d'expertise.

L'aviation civile indienne va envoyer l'interrupteur d'alimentation en kérosène d'un Boeing 787 vers les États-Unis pour une inspection rigoureuse dans les ateliers du fabricant d'origine. Cette procédure exceptionnelle vise à analyser la pièce avec les moyens techniques les plus avancés dont dispose Boeing. Pour garantir la transparence et l'intégrité de l'enquête, plusieurs agents indiens accompagneront le processus d'inspection sur place.

L'objectif est de découvrir s'il existe un vice de fabrication caché ou une faille structurelle qui aurait pu provoquer le déclenchement involontaire des interrupteurs, malgré les tests précédents qui n'avaient révélé aucune anomalie. Cette situation place le constructeur Boeing sous une pression intense, alors que la confiance des compagnies aériennes et du public est mise à rude épreuve.

Si un défaut de conception était prouvé, cela pourrait entraîner un rappel massif de pièces ou même une mise à la terre temporaire d'autres appareils du même type à travers le monde. Parallèlement, les familles des victimes exigent la vérité et une transparence totale de la part du gouvernement indien et de la compagnie Air India.

Le crash du vol 171 ne sera pas seulement traité comme un accident isolé, mais comme un signal d'alarme majeur sur la maintenance et la certification des systèmes critiques de sécurité dans l'aviation moderne. La coordination entre les autorités de l'aviation civile indienne et les experts américains sera donc déterminante pour clore ce chapitre tragique et éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise





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