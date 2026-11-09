Enquête publique sur le PLUi de Champagnole Nozeroy Jura du 16 novembre au 15 décembre 2026

Champagnole Nozeroy Jura ouvre une enquête publique sur son PLUi, du 16 novembre au 15 décembre 2026. Dossiers consultables et contributions acceptées.

La Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura lance une enquête publique sur son projet de Plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUi. L'enquête se déroule du lundi 16 novembre 2026 à 9 h au mardi 15 décembre 2026 à 17 h 30. Elle permet aux habitants de découvrir le projet et de faire part de leurs observations avant la suite de la procédure.

Le dossier porte sur les règles qui encadreront les constructions, les aménagements et l'évolution des villages du territoire. Une seconde démarche est soumise à la même enquête : la création de Périmètres délimités des abords (PDA) pour plusieurs monuments historiques.

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Les règles du PLUi pour l'urbanisme intercommunal

Le PLUi est le document de planification et d'utilisation des sols établi à l'échelle de la Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura. Il définit notamment les secteurs pouvant accueillir de nouvelles constructions et fixe les règles applicables à chaque zone.

Le projet répond ainsi à une question concrète pour les habitants : quelles règles s'appliqueront demain aux constructions, aux aménagements et à l'évolution des villages du territoire. Le document commun remplace une juxtaposition de règles locales par un cadre unique pour l'ensemble des communes concernées.

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Les Périmètres délimités des abords concernent l'église de Chaux-des-Crotenay, l'oratoire Saint-Joseph et l'ancien Château de Montrond, classés parmi les monuments historiques. Dans ces périmètres, les travaux et les projets de construction sont soumis à des règles particulières, destinées à préserver l'environnement de ces édifices et leur qualité patrimoniale.

Où consulter les dossiers et comment s'exprimer

Les habitants peuvent consulter le dossier du PLUi au siège de l'intercommunalité pendant toute la durée de l'enquête, ainsi que dans les communes de Crotenay, Foncine-le-Haut, Mignovillard, Mont-sur-Monnet, Nozeroy et Sirod. Les dossiers relatifs aux Périmètres délimités des abords sont disponibles dans chacune des quatre communes concernées.

Pour recueillir les observations, une commission d'enquête composée de François Goutte-Toquet, président, de Régine Lacour et d'Aurélien Tissot tiendra des permanences. Les contributions peuvent être déposées sur les registres papier prévus à cet effet, envoyées par courrier au siège de l'intercommunalité à l'attention du président de la commission d'enquête, ou transmises par mail.

Les observations seront également publiées sur le site internet de la Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura, ce qui permet de suivre les contributions déposées par le public.

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Permanences de la commission d'enquête jusqu'au 15 décembre

La commission d'enquête tiendra plusieurs permanences entre le lundi 16 novembre et le mardi 15 décembre 2026 pour rencontrer les habitants. Le calendrier comprend notamment le mercredi 18 novembre de 9 h à 12 h, le mardi 1er décembre de 13 h 30 à 16 h 30, le lundi 7 décembre de 9 h à 12 h et le lundi 14 décembre de 14 h 30 à 17 h 30.

D'autres créneaux sont fixés à différentes dates, dont le lundi 23 novembre de 9 h à 12 h, le mardi 8 décembre de 14 h à 17 h et le mardi 15 décembre de 14 h 30 à 17 h 30. Ces rendez-vous permettent aux habitants d'échanger directement avec les membres de la commission avant la fin de l'enquête, fixée au mardi 15 décembre 2026 à 17 h 30.