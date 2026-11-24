Édouard Philippe s'en prend à une "vendetta judiciaire" suite à l'ouverture d'une enquête pour détournement de fonds publics au Havre. Il dénonce les actions de l'ancienne cadre Cornelia Findeisen.

Édouard Philippe a fermement qualifié de "vendetta judiciaire" l'ouverture d'une nouvelle enquête pour détournement de fonds publics dirigée contre la communauté urbaine du Havre, dont il assure la présidence. L'ancien Premier ministre et candidat Horizons à la présidentielle a exprimé sa sérénité face à ces développements juridiques, affirmant qu'il affrontait la situation avec philosophie et détermination.

Origines de l'enquête et rôle de la plaignante

L'enquête a été déclenchée suite à un signalement officiel adressé à la justice par Cornelia Findeisen, l'ancienne directrice générale adjointe de la communauté urbaine du Havre. La procureure de la République du Havre, Soizic Guillaume, a confirmé que la plainte a été initialement transmise au parquet national financier (PNF) avant d'être renvoyée à la police judiciaire du Havre pour instruction.

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Cette dernière procédure s'inscrit dans une série de conflits juridiques entre l'ancienne collaboratrice et son ancien employeur. Cornelia Findeisen avait déjà déposé des plaintes en 2023 et en 2025 pour des faits similaires, incluant du harcèlement moral et du favoritisme, ce qui avait précédemment mené à l'ouverture d'une enquête à Paris.

Le 29 octobre, Édouard Philippe a été auditionné comme témoin assisté dans l'une de ces procédures, actuellement entre les mains du PNF. Le service communication de la communauté urbaine du Havre a déclaré ne pas avoir connaissance d'une nouvelle enquête pénale distincte conduite par le parquet local, contestant ainsi la nouveauté des accusations.

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Détails des sommes allouées et contestations légales

Les soupçons portent principalement sur la prise en charge par la collectivité de plus de 28 000 euros d'honoraires d'avocats. Ces frais concernent plusieurs procédures judiciaires impliquant directement Édouard Philippe. L'avocat de la plaignante, Jérôme Karsenti, souligne également le coût des déplacements d'agents ou d'anciens agents entendus à Paris dans le cadre de ces mêmes litiges.

Me Karsenti remet en cause la pertinence pour une communauté urbaine de financer la défense d'Édouard Philippe, notant que les élus disposent de conseils juridiques distincts. Il qualifie ces actions de "mesures de représailles" au sens de la loi Sapin 2, visant à écrabouiller une lanceuse d'alerte par le biais du harcèlement moral et des moyens financiers.

La communauté urbaine a contesté le 14 septembre le statut de lanceuse d'alerte accordé à Cornelia Findeisen, un appel interjeté auprès de la cour d'appel administrative de Paris. Le tribunal administratif de Paris a confirmé cette démarche, tandis que la collectivité assure que les missions confiées à son cabinet d'avocats n'ont jamais porté sur la défense des élus dans cette procédure.

Contexte antérieur et conséquences pour l'élue

Les conflits initiaux remontent à une convention d'objectifs pluriannuelle signée en juillet 2020 pour l'animation de la Cité numérique du Havre. Édouard Philippe, alors président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, avait signé cet accord avec Stéphanie de Bazelaire, présidente bénévole de l'association LH French Tech.

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Cette convention avait été contestée en interne par Cornelia Findeisen, qui affirme avoir été écartée et harcelée moralement suite à ses alertes. Son contrat de travail n'a pas été renouvelé, marquant la fin de son implication directe dans la gestion de la structure et le début d'une série de batailles juridiques qui continuent de marquer le paysage politique havrais.