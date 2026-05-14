Enquête de haute importance avec Donald Trump en Chine

Xi Jinping et Donald Trump ont entamé des discussions intimes à leur arrivée en Chine, après une visite de courtesy de M. Xi à la Maison Blanche. Les discussions se concentreront sur les retombées mondiales des sujets de désaccord tels que le commerce, l'Iran et la position de Taïwan par rapport à la Chine.

Le président chinois Xi Jinping a accueilli Donald Trump en grande pompe jeudi à Pékin avec un objectif de favoriser la discussion de sujets de désaccord avec des retombées mondiales, allant du commerce à l' Iran en passant par Taïwan.

M. Xi a serré la main de M. Trump au bas des marches du monumental Palais du Peuple, en compagnie d'une garde militaire et d'une foule d'enfants aux couleurs et aux drapeaux des deux pays, avant de poursuivre ses discussions en privé. L'objectif est de trouver un accord sur les sujets que les deux présidents se querellent, en particulier sur la Chine et les Etats-Unis, mais aussi la guerre en Iran et la position de Taïwan





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