Enquête administrative ouverte sur un jugement injurieux

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a demandé une enquête administrative sur la rédaction d'un jugement au tribunal de Bobigny qui traitait d'une mère qui a porté plainte pour une agression sexuelle sur son fils et était moquée.

Une enquête administrative a été demandée par le ministre de la Justice Gérald Darmanin, ce vendredi 18 juin, concernant la rédaction d'un jugement au tribunal de Bobigny.

Ce jugement traitait d'une mère qui a porté plainte pour une agression sexuelle sur son fils et était moquée. Le ministre de la Justice a estimé que les faits étaient d'une extrême gravité et totalement contraires à la déontologie et au devoir de délicatesse des magistrats. L'enquête administrative doit permettre de proposer des sanctions au Conseil supérieur de la magistrature (CSM), l'organe disciplinaire de la profession.

Dans cette affaire, le baby-sitter de l'enfant avait été relaxé, a indiqué l'avocat de la famille, Me Paul Jouty, notamment car le recueil de la parole n'a pas été fait de manière spécifique. Les magistrats avaient néanmoins expliqué qu'ils croyaient l'enfant de sept ans. Huit mois plus tard, l'avocat reçoit le jugement et tombe, stupéfait, sur une motivation absurde et presque injurieuse.

Le fait qu'il s'agisse probablement d'une blague - d'un goût douteux - à destination d'un collègue qui n'ait pas été expurgée du jugement définitif ne me semble pas atténuer la responsabilité du magistrat en cause, bien au contraire, puisque cela révèle au surplus un manque de rigueur professionnelle, peut-on lire dans la plainte présentée par la mère devant le CSM. La présidente du tribunal judiciaire de Bobigny, Anne Auclair-Rabinovitch, a déploré vendredi matin un fait insupportable.

Les mesures internes sont en ordre de marche. En ordre de marche auprès de celui qui a laissé passer et de celui qui a rédigé, bien sûr. Ça n'est pas possible, a-t-elle déclaré, en se disant disposée à recevoir la famille. Ils sont sensibles à cette démarche, a ensuite réagi l'avocat.

Les usagers, les plaignants, les parties civiles et les victimes méritent tout le respect du service public de la Justice, a écrit de son côté le garde des Sceaux sur X, disant avoir échangé avec les chefs de cour et de juridiction. Affaire Lyhanna : dans une lettre manuscrite, Gérald Darmanin rappelle les magistrats à leur responsabilité. S'en prendre à un magistrat est inacceptable : un juge pris pour cible après la condamnation d'Erik Tegnér, directeur du média identitaire Frontières.

Le débat sur la responsabilité des magistrats a ressurgi de manière dramatique après la mort de Lyhanna, le principal suspect ayant fait l'objet de plusieurs plaintes pour viols sur mineures sans jamais avoir été inquiété. Les conclusions d'une enquête administrative doivent être rendues lundi





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