Enovis s'installe sur le site des anciennes fonderies de Mousserolles à Bayonne

L'entreprise Enovis, spécialisée en technologies médicales, pose la première pierre de ses nouveaux bâtiments à Bayonne, sur le terrain des anciennes fonderies de Mousserolles. Le déménagement, prévu pour juillet 2027, permettra à l'entreprise de continuer son expansion tout en restant ancrée dans le territoire basque.

Ce mercredi 3 juin, les élus et représentants de l'entreprise Enovis se sont réunis sur le site des anciennes fonderies de Mousserolles à Bayonne pour la pose symbolique de la première pierre de ses nouveaux bâtiments.

Ce moment marque le début d'un chantier ambitieux qui doit s'achever en juillet 2027. L'entreprise, spécialisée en technologies médicales et présente dans 165 pays, quittera ses locaux actuels devenus trop exigus pour s'installer à seulement deux kilomètres. Ce déménagement est vécu comme un soulagement par la direction, qui pourra ainsi minimiser la perte de talents tout en poursuivant son expansion dans le territoire bayonnais. Actuellement, Enovis emploie 351 collaborateurs, un nombre qui pourrait atteindre 450 à l'avenir.

Le projet est porté par le groupe SéPA (Sociétés d'équipement des Pyrénées-Atlantiques) et représente un investissement de 20 millions d'euros. Le terrain, propriété de la Communauté d'agglomération Pays basque, est mis à disposition du groupe SéPA dans le cadre d'un bail à construction de cinquante ans. La dépollution du site, entamée en novembre 2025, se poursuivra tout au long du chantier.

Les nouveaux bâtiments respecteront une démarche environnementale exigeante, visant une certification qui garantit une construction la plus neutre en carbone possible, avec une gestion rigoureuse des déchets. L'objectif final est une performance énergétique élevée, en phase avec les enjeux climatiques actuels. Ce choix d'implantation fait suite à une décennie de négociations.

Après l'abandon d'un premier projet sur les barthes de Mouguerre, dénoncé par l'association altermondialiste Bizi! en raison de l'atteinte à une zone humide protégée, le site de Mousserolles a été retenu. Il permet de donner une nouvelle identité industrielle à ce lieu chargé d'histoire, selon le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray. Lors de son discours, ce dernier a regretté des contraintes écologiques parfois contradictoires avec le développement économique.

Malgré ces obstacles, le projet a pu aboutir, réunissant tous les partenaires autour d'un objectif commun : maintenir une entreprise innovante et créatrice d'emplois sur le territoire basque. Enovis, filiale française d'un groupe mondial, exprime sa fierté de rester implantée au Pays basque et de contribuer à l'économie locale. La construction des nouveaux bâtiments permettra à l'entreprise de se développer dans des conditions optimales, tout en s'inscrivant dans une logique de développement durable.

Le chantier, débuté en février 2026, devrait être livré dans les délais impartis. Ce projet illustre la capacité du territoire à attirer et retenir des entreprises de haute technologie, tout en conciliant impératifs économiques et environnementaux





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