L'enlèvement de Maher Sankari à Souqaylabiya révèle l'insécurité croissante des chrétiens de Syrie malgré les promesses du pouvoir, plongeant la communauté dans la peur et l'incertitude.

L'enlèvement de Maher Sankari, un bijoutier de 38 ans, a semé la terreur dans la ville de Souqaylabiya, dans la province de Hama en Syrie, le 19 octobre 2026. Cette action, perpétrée par des hommes armés masqués, a déclenché une crise majeure pour la communauté chrétienne locale, déjà fragile dans son avenir au sein du pays. Les ravisseurs exigent une rançon exorbitante de 120 kilos d'or pour libérer la victime, mettant à rude épreuve les familles et les institutions religieuses.

Déroulement précis de l'agression

Les images des caméras de surveillance consultées par l'Agence France-Presse montrent que Maher Sankari a été percuté par une voiture sombre aux vitres fumées alors qu'il quittait sa maison vers huit heures du matin. Son neveu, Amina Sankari, a d'abord cru à un accident de la route en entendant le bruit sourd depuis son jardin. Elle a ensuite vu la moto de Maher renversée au sol, tandis que le véhicule fuyait à vive allure. Cette scène traumatique a conduit sa famille à chercher le disparu dans les hôpitaux, sans succès, avant de comprendre la réalité de la situation.

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Les ravisseurs ont rapidement pris contact avec la famille via Telegram, leur envoyant des preuves de vie incluant des photographies de Maher Sankari. Sur ces images, le bijoutier apparaît bâillonné, son corps couvert d'ecchymoses, ce qui a aggravé l'angoisse de ses proches. Cette méthode brutale et médiatique vise à exercer une pression maximale sur la famille pour qu'elle s'exécute rapidement face aux exigences financières.

Position des dirigeants religieux et des victimes

Les dirigeants religieux chrétiens de Syrie ont dénoncé dans leur communiqué cette semaine une série d'attaques odieuses et récurrentes visant spécifiquement la population chrétienne du pays. Ils expriment leurs graves inquiétudes quant à l'avenir de leur communauté, accentuées par l'agression récente d'un évêque et la multiplication des enlèvements. Ces prises de position officielles soulignent l'inefficacité perçue des mécanismes de protection actuels face à la violence organisée.

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Farida Esber, une enseignante à la retraite de 62 ans, a déclaré devant une église que la rançon réclamée, équivalant à 120 kilos d'or, est un montant que même la Banque centrale syrienne est incapable de fournir. Cette impossibilité financière souligne l'absurdité et le caractère désespéré de la demande des ravisseurs. Par ailleurs, une autre vidéo circulant ces derniers jours montre Karim al-Nader, un autre chrétien enlevé dans la province de Hama, suppliant ses proches de vendre leurs biens pour réunir une rançon de 100 000 dollars.

Impact sécuritaire et contexte politique

Depuis son accession au pouvoir en décembre 2024, la coalition islamiste dirigée par M. Chareh s'était engagée à protéger les minorités en Syrie. Pourtant, plusieurs épisodes de violence, notamment contre les alaouites et les druzes, ont renforcé les craintes de persécution. Un attentat suicide contre une église à Damas en juin 2025 avait déjà fait plus de 20 morts, marquant durablement la mémoire collective. Ces événements contredisent les promesses de stabilité et de protection affichées par les nouvelles autorités.

La population de Souqaylabiya vit dans la stupeur et la peur constante, comme en témoigne la marche silencieuse organisée deux jours avant la rédaction de ces lignes. Les habitants, tenant des bougies, réclamaient la libération de Maher Sankari et le respect de leur sécurité. Le maire Souheil Al-Farrouh, 63 ans, a affirmé que les habitants demandent simplement à vivre en sécurité, loin de la violence qui a déjà réduit la population chrétienne de Syrie d'environ un million avant 2011 à moins de 300 000 aujourd'hui.

Conséquences sociales et prochaines étapes

La tristesse règne au sein de la famille Sankari, qui refuse toute déclaration publique tout en espérant un retour sain et sauf de Maher auprès de sa femme et de leurs deux jeunes enfants, âgés de trois et quatre ans. La ville de Souqaylabiya, à majorité chrétienne, reste sous tension après un premier Noël trouble en 2025, où des combattants cagoulés avaient incendié le sapin local. Les tensions éclatent régulièrement, comme en mars dernier avec des actes de vandalisme commis par des hommes armés venus de la région.

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L'impasse actuelle laisse la famille et les autorités religieuses face à un dilemme impossible. La demande de 120 kilos d'or dépasse largement les capacités de collecte privée ou publique dans une économie en crise. Les prochaines étapes incluent probablement une mobilisation internationale des organisations de défense des droits humains et une pression accrue sur les groupes armés pour obtenir des informations fiables sur le sort de Maher Sankari et des autres détenus.