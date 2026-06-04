Les services d'urgences seront tout aussi engorgés cet été que les années précédentes, selon les médecins du syndicat Samu Urgences de France et de la Société française de médecine d'urgence.

À l'hôpital d'Agen-Nérac comme partout en France, l'été s'annonce de nouveau brûlant aux urgences. L'engorgement des urgences : pas d'amélioration prévisible pour cet été, selon des représentants.

Le problème de fond du manque de places d'hospitalisation en aval n'étant pas traité, les services d'urgences seront tout aussi engorgés cet été que les années précédentes. Les médecins du syndicat Samu Urgences de France et de la Société française de médecine d'urgence ont alerté jeudi que les services d'urgences seront tout aussi engorgés cet été que les années précédentes, le problème de fond du manque de places d'hospitalisation en aval n'étant pas traité.

Il n'y a aucun élément factuel qui nous permette de dire que l'été se passera mieux que l'an dernier, a déclaré le docteur Valérie Debierre, vice-présidente de Samu Urgences de France. L'encombrement va être au moins au même niveau que l'année dernière, voire encore plus dégradé, a-t-elle résumé. La solution serait d'avoir plus de lits disponibles en aval des urgences, pour éviter que les patients n'y restent bloqués faute de place.

Dans un rapport rendu le 4 septembre, la Chambre régionale analyse le fonctionnement de six des 15 services de Gironde. Si les urgences peinent à sortir de la crise, certaines voient le bout du tunnel. La situation sur ce plan est de pire en pire chaque année, et on arrive à des situations pré-explosives, a déclaré de son côté le professeur Olivier Mimoz, chef du pôle urgences du CHU de Poitiers et membre d'une mission sur l'aval des urgences.

Pourtant il y a des solutions, comme l'optimisation de la gestion des lits dans les établissements, avec des cellules d'ordonnancement capables d'imposer un patient à un service s'il a des lits vides. Le lit appartient au patient et pas au médecin ou au chirurgien qui dirige le service, selon lui.

Par ailleurs, aujourd'hui 20 % des lits sont occupés par des personnes qui n'ont rien à y faire, parce qu'elles attendent des lits de soins de suite ou une place en Ehpad, qu'elles ont été hospitalisées trop tôt pour des raisons non médicales. Pour les représentants des médecins urgentistes, il faut en tout cas agir rapidement.

Près de huit médecins urgentistes sur 10 déclarent ressentir de l'épuisement professionnel, et près d'un urgentistes sur trois envisage de quitter la profession, a indiqué le docteur Jeremy Monteiro, en s'appuyant sur une étude que le syndicat vient de réaliser avec 525 médecins répondants





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