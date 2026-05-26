Enfouissement de lignes électriques dans les Cévennes : un effort conjoint pour protéger le gypaète barbu

Enedis, la LPO et le parc national des Cévennes ont finalisé l'enfouissement de 1,7 km de câbles dans les causses, éliminant un danger majeur pour le gypaète barbu récemment réintroduit dans la région.

Dans les montagnes escarpées des Cévennes , aux confins de la Lozère, du Gard et de l'Aveyron, un chantier d'envergure a vu le jour : l' enfouissement de lignes électriques aériennes jusque dans les causses et les vallées les plus isolées.

Porté par Enedis en partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), le parc national des Cévennes, le Département du Gard et l'entreprise INEO, ce projet visait avant tout à supprimer un obstacle majeur pour la préservation du gypaète barbu, rapace emblématique du massif. Le 13 mai 2026, à proximité du site du Roc du Salidou, quarante‑cinq jeunes gypaètes, dont les deux derniers adoptés sous les noms de Viatje et Valat, ont été relâchés après un long programme de réintroduction lancé en 2012.

Bien que le site de libération se situe à plus de six kilomètres de la zone d'enfouissement, le tracé souterrain traverse un couloir de déplacement crucial pour les jeunes oiseaux en phase d'émancipation, rendant la mise hors tension de la ligne aérienne indispensable à leur sécurité. La réalisation de l'opération a imposé une organisation logistique hors du commun.

Le terrain, difficile d'accès, a exigé le recours à des hélicoptères pour certaines phases, mais leur usage a été limité afin de ne pas perturber la faune sensible. Les travaux se sont déroulés en plusieurs étapes depuis le lancement officiel en novembre 2025 : d'abord la mise hors tension du réseau aérien, puis la dépose progressive des fils, enfin l'enfouissement complet de 1,7 kilomètre de câble dans la vallée de la Dourbie, à proximité du Roc Salidou.

Le budget de ce chantier, estimé à 650 000 €, a été alloué à la fois à la sécurisation du réseau électrique et à la protection des habitats de plusieurs espèces menacées, conformément aux exigences du projet européen Life Gyp'Act, dédié à la conservation des grands rapaces. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de réintroduction du gypaète barbu entre les Grands Causses, les Alpes et les Pyrénées, illustre la nécessité de concilier exigences techniques, sécurité des installations et protection de la biodiversité.

La coordination étroite entre Enedis, la LPO et les autorités du parc national a permis d'ajuster le calendrier des travaux pour respecter les périodes de nidification et les déplacements saisonniers des oiseaux. La prochaine étape du projet dépendra de nouvelles validations environnementales, mais les acteurs sont confiants que l'enfouissement permanent des lignes électriques contribuera à réduire les risques d'électrocution et à favoriser la recolonisation du massif par le gypaète barbu, garantissant ainsi la pérennité d'une espèce autrefois en danger critique d'extinction





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