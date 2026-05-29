Enfants français abandonnés au Portugal : retour en France et mise en examen des parents

Deux frères retrouvés seuls au Portugal ont été rapatriés en France sous escorte judiciaire. Leur mère et son compagnon sont poursuivis pour abandon et violences. Les autorités ont souligné leur coopération pour protéger les enfants.

Deux jeunes enfants français ont été retrouvés seuls au Portugal le 19 mai, abandonnés au bord d'une route près d'Alcacer do Sal. Leur mère, une Française de 41 ans, et son compagnon, un Français de 55 ans, ont été arrêtés deux jours plus tard près de Fatima.

La mère a été placée en détention provisoire et mise en examen pour mise en danger ou abandon. Son compagnon est poursuivi pour les mêmes faits et pour coups et blessures aggravés sur l'un des enfants. Les autorités françaises recherchaient la mère et les enfants depuis le 11 mai, après un signalement du père, qui n'avait qu'un droit de visite limité et supervisé.

Mardi, le tribunal de Setubal a décidé de confier provisoirement les enfants aux services sociaux français pour évaluer les possibilités d'accueil au sein de la famille ou par des tiers. Vendredi 29 mai, les deux frères sont retournés en France, escortés par les autorités françaises et portugaises, dans le souci de garantir leur bien-être. Le tribunal de Setubal a salué l'excellente coopération entre les entités impliquées et leur engagement à préserver l'intérêt supérieur des enfants





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