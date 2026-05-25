Enfants français abandonnés au Portugal : père appelle à la rétention, mère et beau-père placés en détention

Un père originaire de Colmar a pris la parole dans la presse française pour réclamer la rétention de ses deux jeunes frères, âgés de quatre et cinq ans, abandonnés au Portugal. La mère et son compagnon, accusés de 'mise en danger ou abandon', ont été placés en détention provisoire.

Enfants français abandonné s au Portugal : 'Mes enfants auront besoin de se reconstruire comme moi', depuis l'Alsace, le père des enfants appelle à la rétention de leurs jeunes frères, âgés de seulement quatre et cinq ans, ont été découverts livrés à eux-mêmes au bord de la chaussée , sur la route nationale 253 , qui relie la ville d'Alcácer do Sal à la station balnéaire de Comporta , à une centaine de kilomètres au sud de Lisbonne , au Portugal .

Deux jours après, leur mère ainsi que son compagnon ont été retrouvés et placés en détention. Enfants français abandonnés au Portugal : la mère et son compagnon ont été placés en détention provisoire. Peu cité jusque-là, le père de ces deux enfants vient de prendre la parole dans la presse française.

Cet homme, originaire de Colmar, a en effet adressé un courrier à la rédaction de Enfants français abandonnés au Portugal : le profil troublant de Marine R., la mère des deux garçons de 3 et 5 ans.

'Mes enfants auront besoin de se reconstruire comme moi et n'auront pas besoin qu'on leur rappelle ce drame. Je ne cherche ni à défendre ni à minimiser les actes commis. Les faits restent graves et profondément choquants. Je refuse d'ajouter à cela des paroles de haine, des insultes ou des qualificatifs destinés à déshumaniser une personne, même reconnue coupable', a écrit le père de famille.

Ce dernier disposait d'un droit de visite 'limité et supervisé', selon les autorités portugaises. Il attend aujourd'hui leur 'feu vert' pour partir récupérer ses enfants au Portugal. Ils ont, pour l'heure, été placés dans une famille d'accueil en attendant leur rapatriement. Enfants français abandonnés au Portugal : ancien gendarme, théorie du complot... qui est Marc B., le beau-père des deux garçons de trois et cinq ans.

Ce n'est qu'une question de jours pour récupérer (mes enfants), a fait savoir le père de famille.

'Je pense à eux toutes les secondes depuis que le commissariat de Colmar m'a contacté pour me signaler leur disparition', a-t-il poursuivi, précisant garder son téléphone 'nuit et jour', 'à côté de '. C'est lui qui avait signalé, le 11 mai, la disparition des enfants auprès des autorités françaises. Le père de famille s'était présenté spontanément à la police et avait déposé plainte pour soustraction de mineurs.

Le procureur de la République de Colmar, Jean Richert, avait alors déclaré : 'Il est comme tout le monde, il ne comprend pas'. La mère des enfants et son compagnon ont, quant à eux, été placés en détention provisoire. Marine R. et Marc B. sont accusés de faits de 'mise en danger ou abandon' sur les garçonnets de quatre et cinq ans, retrouvés par un automobiliste mardi soir, assis en pleurs au bord d'une route.

L'homme de 55 ans s'est par ailleurs vu imputer un crime de 'coups et blessures aggravés' sur l'un des enfants, a précisé le tribunal à l'issue de leur interrogatoire judiciaire





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