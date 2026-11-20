Un enfant de 2 ans est décédée suite à des violences à Orléans. Le beau-père et la mère sont placés en détention provisoire après une information judiciaire pour faits graves.

Le parquet d' Orléans a confirmé l'ouverture d'une information judiciaire suite au décès tragique d'une fillette de deux ans au Centre Hospitalier Universitaire d' Orléans. La petite victime est décédée le 16 novembre en fin de journée après avoir subi une fracture hépatique massive, blessure jugée incompatible avec son âge et son développement. Ce drame familial a déclenché une procédure judiciaire rapide et implacable pour les deux personnes responsables de sa garde.

Mort Au CHU D'Orléans Le 16 Novembre

L'enfant a été prise en charge au CHU d'Orléans dans le Loiret pour des soins urgents. Le médecin traitant, alerté par l'état de santé de la fillette et la constatation de multiples ecchymoses disséminées sur l'ensemble de son corps, a immédiatement effectué un signalement auprès du commissariat de police. Cette démarche a permis de lancer l'enquête sur le mécanisme précis ayant conduit à cette fracture du foie, identifiée comme la cause directe du décès de l'enfant.

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Autopsie Et Confession Du Beau-Père

Une autopsie a été réalisée le 18 novembre par les services médico-légaux. Les conclusions de ce bilan ont formellement établi que le décès était lié à des violences physiques commises par un tiers sur l'enfant. Durant sa garde à vue, qui a eu lieu le soir même du décès, le beau-père de la victime a reconnu avoir exercé des violences sur la fillette. Cette admission, conjointement aux résultats de l'autopsie, a scellé la charge contre les deux accusés devant la justice.

Beau-Père Mis En Examen Pour Récidive

Le beau-père de la victime a été placé en examen pour plusieurs chefs d'accusation graves. Il est poursuivi pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un mineur de quinze ans, qualifiées de faits commis à Orléans le 16 novembre 2026. La justice retient également des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours sur mineur, survenus à Orléans entre le 21 mai 2026 et le 15 novembre 2026. De plus, il est inculpé pour non-dénonciation de mauvais traitements sur mineur de quinze ans, dans les mêmes périodes et localisations.

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Mère Placée En Détention Provisoire

La mère de la victime a également été mise en examen et placée en détention provisoire, comme son compagnon. Elle est poursuivie pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours sur un mineur de quinze ans, toujours par ascendant ou personne ayant autorité. Ces faits sont présumés s'être produits à Orléans entre le 21 mai 2026 et le 15 novembre 2026. Elle est en outre mise en examen pour non-dénonciation de mauvais traitements, privations, agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans, durant la même période.

Enquête Pour Violences Mortelles A Orléans

Emmanuel Delorme, procureur de la République adjoint d'Orléans, a publié un communiqué officiel ce vendredi 20 novembre pour clarifier la situation. Il a confirmé que les deux personnes étaient mises en examen et placées en détention provisoire à la suite du décès de l'enfant. L'enquête initiale, ouverte sous le chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineur de quinze ans, a évolué vers cette information judiciaire complexe, marquant une étape décisive dans le traitement juridique de ce cas dramatique.