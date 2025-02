Endotest : Le test salivaire pour le diagnostic de l'endométriose expérimenté à grande échelle en France

Le test salivaire Endotest, développé par la société Ziwig, sera expérimenté à grande échelle en France grâce à un remboursement pour certaines patientes. L'analyse des prélèvements salivaires se fera au laboratoire Ziwig Lab, situé près de Dax. Cette nouvelle avancée pourrait permettre de diagnostiquer l'endométriose plus rapidement et efficacement.

Yahya El Mir, fondateur de la société Ziwig, développeur de l' Endotest , et Hikmat Chahine, président du laboratoire Ziwig Lab , ont participé à l'inauguration des locaux de Tercis-les-Bains en avril 2024.Mis à jour le 11/02/2025 à 21h58. Le test salivaire Endotest , destiné au diagnostic de l' endométriose , sera expérimenté à grande échelle grâce à un remboursement des tests pour certaines patientes. Les prélèvements seront acheminés pour analyse au laboratoire Ziwig Lab , situé près de Dax.

« C'est une nouvelle assez importante pour les patientes, pour nous, pour le positionnement de la France comme avant-gardiste dans le diagnostic de l'endométriose », se réjouit Hikmat Chahine, médecin biologiste, président du laboratoire Ziwig Lab et maire de Tercis-les-Bains, commune située dans l'agglomération de Dax, où les prélèvements salivaires seront analysés pour le diagnostic de l'endométriose. Le remboursement du test salivaire de détection de l'endométriose pour certaines patientes a été annoncé par la ministre de la Santé. « Je vais permettre la prise en charge d’un test salivaire permettant d’améliorer le diagnostic, dans le cadre d’une étude clinique en vie réelle sur l’ensemble du territoire français. C’est une grande avancée qui doit permettre de mettre un nom sur les souffrances des femmes et de débuter l’accompagnement des patientes beaucoup plus rapidement », indique une citation de la ministre. Le laboratoire Ziwig Lab est situé à Tercis-les-Bains, intégré à une récente maison de santé pluridisciplinaire. L'Endotest, basé sur l'analyse et le séquençage de l'ARN, a été conçu par la biotech lyonnaise Ziwig, dont le fondateur Yahya El Mir a collaboré avec Hikmat Chahine à Tercis-les-Bains en 2023. Le laboratoire Ziwig Lab est installé dans des locaux intégrés à une maison pluridisciplinaire de santé au sein d'anciens thermes. « Les prélèvements vont être effectués dans des centres et être expédiés par un système logistique jusqu’à Tercis-les-Bains. C’est bien aussi pour notre département, notre territoire. Cela prouve qu’on peut être loin de Paris et avoir des technologies de pointe », fait valoir Hikmat Chahine. L'endométriose se caractérise par le développement de tissu semblable à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Elle provoque des réactions inflammatoires chroniques qui peuvent engendrer la formation de tissu cicatriciel au niveau du bassin surtout et possiblement dans d’autres parties du corps. Ce test salivaire, dont les études ont été jugées suffisamment prometteuses par la Haute Autorité de santé (HAS) pour justifier une expérimentation à grande échelle, concernera d’abord 2 500 patientes. Cette étude conditionnera une éventuelle généralisation du remboursement du test, estimé à 800 euros l’unité. La phase de test pourrait concerner au total jusqu’à 25 000 patientes. « Dès que nous aurons les résultats, la Haute Autorité de santé donnera un avis définitif qui permettra de mettre en avant le bien-fondé du test et, derrière, une prise en charge pour toutes les femmes de notre pays », a indiqué la ministre de la Santé sur France 2. L'endométriose touche une femme sur dix. L’errance de diagnostic, qui s’effectue notamment aujourd’hui par une technique de chirurgie, est particulièrement longue : sept ans. Le test salivaire promet une réponse en dix jours. La liste des centres participant à l’étude est disponible. Sont concernés en Nouvelle-Aquitaine le centre hospitalier universitaire (CHU) Pellegrin à Bordeaux, la polyclinique Jean-Villar à Bruges (Gironde), la clinique Tivoli-Ducos à Bordeaux, la clinique Belharra à Bayonne, le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan, le CHU de Limoges et le CHU de Poitiers





Endométriose Diagnostic Test Salivaire Endotest Ziwig Lab Remboursement France

