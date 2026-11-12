Encore disponible chez LEGO, cette Batmobile de Batman fait partie des préférées des enfants en novembre 2026

Découvrez la nouvelle réplique LEGO de la Batmobile issue du film Batman le Défi de 1992. Une maquette complexe de 2269 pièces pour adultes avec mécanisme de transformation unique inspiré d'une scène culte.

LEGO célèbre l'héritage cinématographique avec la sortie d'une maquette exceptionnelle dédiée au film culte Batman le Défi, sorti en 1992. Cette nouvelle création vise à offrir aux collectionneurs et aux amateurs de super-héros une réplique d'une fidélité impressionnante de la légendaire Batmobile.

Des pièces spécialement conçues pour la légendaire Batmobile

Pour réaliser cette prouesse technique et esthétique, l'entreprise de jouets danoise a dû concevoir et fabriquer 2 269 pièces spécialement adaptées, garantissant ainsi que chaque détail du véhicule mythique soit restitué avec une précision méticuleuse. Bien que cette maquette soit principalement destinée aux adultes en raison de sa complexité de construction et de sa taille, elle attire également l'attention des plus jeunes grâce à son design iconique.

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Une fois assemblée, la Batmobile se présente comme une œuvre d'art à part entière, capable de dominer fièrement une étagère ou un bureau d'exposition. Ses dimensions sont considérables pour une maquette de ce type, mesurant 45 centimètres de longueur, 17 centimètres de largeur et 10 centimètres de hauteur.

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Une présence visuelle impressionnante pour les fans DC

Ces proportions permettent de représenter avec justesse la masse et la puissance du véhicule tel qu'il apparaissait à l'écran, offrant une présence visuelle forte qui ne passe pas inaperçue pour les passionnés de la franchise DC Comics.