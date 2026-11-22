L'Assemblée nationale a voté la prolongation de l'encadrement des loyers dans 71 villes dont Ciboure, sauvegardant les plafonds pour 1,2 million de foyers français au-delà du 24 novembre.

L'Assemblée nationale a officiellement acté la poursuite de l'expérimentation de l' encadrement des loyers dans les zones tendues françaises, une décision cruciale pour la cohésion sociale et le pouvoir d'achat des ménages. Le jeudi 19 novembre, les députés ont voté en faveur de la proposition de loi présentée par le socialiste Iñaki Echaniz, garantissant ainsi la continuité des dispositifs de protection pour un million et deux cent mille foyers à travers le pays. Cette mesure législative intervient à un moment charnière, juste avant l'expiration légale du premier cycle d'application, évitant une rupture brutale pour les locataires concernés.

Procédure législative et calendrier d'application

Le vote de jeudi 19 novembre marque le succès d'une longue maneuver parlementaire visant à aligner la position de l'Assemblée sur celle du Sénat. Le texte avait déjà été approuvé par la haute assemblée le 21 octobre, avec une version amendée soutenue par une majorité de droite, malgré les réticences initiales face aux contraintes imposées au marché locatif. Cette convergence institutionnelle a permis d'éviter un nouveau passage devant les sénateurs et de respecter strictement les délais constitutionnels. Selon les indications données par Iñaki Echaniz le vendredi 20 novembre, les décrets d'application sont actuellement en cours de rédaction par les ministères concernés.

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L'objectif affiché est une mise en vigueur immédiate, prévue pour le lundi suivant le vote, soit la veille de la date limite du 24 novembre. Ce calendrier serré vise à combler tout vide juridique qui aurait pu survenir si le texte n'avait pas été adopté. Sans cette intervention législative rapide, les protections offertes par le plafond des loyers auraient été supprimées pour l'ensemble des bénéficiaires, exposant directement les locataires à une hausse immédiate et substantielle de leurs charges locatives. Cette précision temporelle souligne l'urgence politique et sociale qui a présidé à ce vote tardif mais décisif.

Enjeux locaux et impact sur les ménages pyrénéens

La prolongation de ce dispositif touche directement le territoire basque, où 24 communes, incluant Ciboure, sont classées comme zones tendues pour le logement. Cette extension garantit que le dispositif ne s'arrête pas le 24 novembre, préservant ainsi les acquis des dernières années dans des municipalités où la pression immobilière est particulièrement forte. L'association Alda, très active dans l'accompagnement des locataires à Bayonne et dans les environs, rapporte des effets concrets et mesurables de cette politique. Pour les personnes bénéficiant de l'encadrement, les économies réalisées dépassent régulièrement 2 100 euros par an, une somme équivalente à plus d'un treizième mois de salaire pour beaucoup.

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La réalité humaine derrière ces statistiques se traduit par des parcours de vie souvent fragilisés, comme celui de Marina Moroni, résidente de Biarrot. Souffrant de problèmes de santé et confrontée aux aléas économiques récents, elle a dû vendre des objets personnels de sa vie d'avant pour tenter de maintenir le rythme de son loyer. Son témoignage illustre la vulnérabilité des habitants face à des charges locatives qui peuvent rapidement devenir insoutenables sans filet de sécurité. Elle défend activement le dispositif d'encadrement, soulignant que la précarité locaire ne concerne pas une minorité isolée mais une partie croissante de la population.

Données économiques et évolution du marché locatif

Les indicateurs économiques publiés par l'observatoire local des loyers Pays basque et Sud Landes au début de l'année 2025 confirment une tendance à la stabilisation des prix. L'augmentation des loyers y est nettement moins marquée comparée aux périodes précédentes, indiquant que le dispositif exerce effectivement une pression modératrice sur le marché. Parallèlement, l'écart de loyers entre les nouveaux entrants sur le marché et les locataires de longue date se réduit progressivement, favorisant une meilleure mixité sociale et une plus grande justice dans la répartition des ressources.

Ces inflexions du marché, bien que prometteuses, demandent à être vérifiées sur le long terme pour confirmer leur pérennité. Nicole Etxamendi, conseillère de l'Agglomération Pays basque déléguée au logement pour tous, met en avant une baisse significative du nombre de logements situés au-dessus des plafonds imposés. Le passage de 38 % à 30 % des logements concernés représente une avancée tangible et mesurable vers l'alignement sur les tarifs réglementés. Ces chiffres constituent des repères essentiels pour évaluer l'efficacité réelle des politiques publiques locales.

Clivages politiques et opposition parlementaire

Malgré l'adoption finale par 148 voix, le débat a révélé des divisions politiques profondes au sein de la chambre basse. Soixante-quinze députés ont voté contre cette proposition de loi, principalement issus de la droite traditionnelle et du Rassemblement national. Iñaki Echaniz a fermement critiqué cette obstruction, qu'il impute à une stratégie orchestrée par ces formations politiques, et a rappelé le soutien apporté par l'ancien ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, membre de Renaissance. Le socialiste déplore que le Parlement ait ignoré l'engagement massif de nombreux maires en faveur de la régulation des loyers.

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L'opposition repose sur une vision économique privilégiant le choc de l'offre, considérant que la construction libre et la confiance en la libre loi du marché sont les seuls remèdes durables à la crise du logement. Cette vision ultralibérale est mise en concurrence avec celle, observée ici, qui constate que cette approche conduit inévitablement à une flambée des prix sans régulation. Iñaki Echaniz rappelle avoir mené pendant un an et demi une bataille législative de fond, solidement soutenue par les associations du droit au logement et les élus locaux confrontés quotidiennement à la crise du pouvoir d'achat.