Olivia Grandville présente 'En même temps' au CCN de La Rochelle. Cette création analyse l'unisson dans la danse contemporaine et son impact sur la société.

La chorégraphe et directrice du Centre chorégraphique national (CCN) de La Rochelle, Olivia Grandville, dévoile sa dernière création intitulée " En Même Temps " sur la scène de La Coursive. Cette pièce explore en profondeur la forme artistique de l'unisson, un phénomène visuel et corporel qui connaît une expansion significative dans le paysage culturel actuel. L'œuvre vise à questionner l'équilibre fragile entre l'individualité des spectateurs et la puissance hypnotique des mouvements collectifs synchronisés.

Exploration de l'unisson dans la danse contemporaine

La forme de l'unisson, définie comme l'exécution simultanée d'un même mouvement avec une énergie et une direction communes, domine aujourd'hui l'art chorégraphique. Olivia Grandville souligne que cette esthétique, autrefois jugée académique, est revenue en force sur les plateaux de télévision et les réseaux sociaux. Elle identifie une version moderne de ce phénomène, qualifiée d'unisson 2.0, où la viralité internet amplifie la duplication des gestes dans les clips musicaux et les émissions de variétés.

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Loin de chercher à simplement reproduire ces tendances, la directrice du CCN de La Rochelle utilise la scène pour décortiquer ce besoin sociétal de collectif. Dans une société souvent perçue comme fragmentée, l'envie de marcher ensemble au même rythme apparaît comme une manifestation profonde de l'humain. Cependant, Olivia Grandville distingue nettement le collectif authentique, basé sur le partage des connaissances, de l'unisson pur qui impose une uniformité visuelle immédiate.

Construction artistique et références chorégraphiques

Pour bâtir cette réflexion esthétique, Olivia Grandville a collaboré étroitement avec le réalisateur César Vayssié. Ce dernier a collecté une multitude d'images d'unisson provenant de divers domaines tels que le sport, la mode et la danse traditionnelle. Ces ressources visuelles ont servi de point de départ à l'écriture de la pièce, permettant d'incorporer une variété de gestes empruntés à des figures majeures comme Rudolf von Laban, Maurice Béjart, Carolyn Carlson ou Angelin Preljocaj.

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La création intègre également des éléments inattendus et historiques, tels que des exercices militaires de chasseurs alpins datant de 1896, ainsi que des pas de danses traditionnelles arméniennes et polonaises. Cette mosaïque chorégraphique invite le public à reconnaître ces références tout en analysant leur impact visuel. Neuf danseurs composent l'effectif, une limitation que la chorégraphe qualifie avec humour d'unisson du pauvre, contrastant avec les grands ballets comptant jusqu'à cinquante interprètes.

Impact sociétal et liberté de regard du public

Olivia Grandville met en lumière le paradoxe de l'unisson : une forme considérée comme le degré zéro de l'écriture chorégraphique, simple à exécuter et immédiatement efficace, mais qui peut limiter l'engagement critique du spectateur. Le public est souvent tenté par cette admiration béate, happé par la puissance du spectacle sans nécessairement exercer son jugement. La création " En Même Temps " cherche à rompre avec cette passivité en imposant une liberté de regard absolue.

L'objectif ultime de la directrice du CCN de La Rochelle est d'éveiller les esprits critiques en montrant que même les sujets esthétiques portent une dimension politique. L'unisson n'est pas neutre ; il reflète les tendances dominantes de l'image et du goût généralisé par internet. En présentant cette forme, Olivia Grandville exhorte les spectateurs à travailler avec leur propre sensibilité plutôt que de subir une lecture unilatérale imposée par la synchronisation parfaite des corps sur scène.