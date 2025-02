En Gironde, un mort tous les quatre jours sur les routes en 2024 : « Un sursaut collectif s’impose »

Le bilan de la Sécurité routière pour 2024 est alarmant avec 83 décès sur les routes girondines, soit 13 de plus qu'en 2023. Le préfet appelle à une prise de conscience collective et à un changement de comportement.

En Gironde , un décès sur les routes est enregistré tous les quatre jours en 2024. Le bilan de la Sécurité routière pour 2024, rendu public le mercredi 12 février, révèle un triste constat avec 83 victimes, soit 13 de plus qu'en 2023. Cette augmentation inquiétante marque la deuxième année en dix ans où le nombre de décès dépasse les 80, attestant d'une situation préoccupante. Le préfet Étienne Guyot appelle à « une prise de conscience collective, un sursaut et un changement de comportement ».

Même si l'année n'est pas encore terminée, quatre décès ont déjà été recensés dans des accidents de la circulation depuis le 1er janvier 2025. Un accident impliquant un homme de 25 ans à Bordeaux le dimanche 9 février a coûté la vie à un pompier. L'homme, dans un état second, a provoqué une collision et a ensuite frappé le pompier qui se précipitait pour le secourir.L'alcool et la vitesse excessive, même si leurs dangers sont connus depuis plusieurs décennies, figurent toujours en tête des causes des accidents mortels. En 2024, elles étaient présentes dans 29 % des cas. Un phénomène alarmant, la conduite sous l'influence de drogues, a été relevée dans 17 % des drames, suivi de l'inattention, des dépassements dangereux et des malaises, qui sont également en progression. Plus de la moitié des victimes, soit 52 % des décès, ont perdu la vie dans des accidents impliquant des véhicules de tourisme, contre 43 % en 2023. Les cyclistes, piétons et « trottinettistes » représentent 20 % des tués, avec deux accidents mortels supplémentaires par rapport à 2023. Le nombre de pilotes de deux-roues motorisés tués est en baisse. Il représente 24 % des décès, contre 33 % un an plus tôt.Le bilan de la préfecture détaille également le profil des tués. Si les 45-65 ans restent la classe d'âge la plus touchée (31 % des tués), la part des seniors a connu une forte progression en 2024 avec 20 morts âgés de plus de 65 ans, soit 24 % des décès enregistrés, et une hausse de 66 % par rapport à 2023. Concernant les personnes impliquées dans des accidents mortels, les hommes restent majoritaires (75 % en 2024), mais les femmes sont de plus en plus nombreuses (+ 12 % entre 2023 et 2024). « Cette évolution s'observe également dans la répartition des décès, avec 66 % d'hommes tués en 2024 contre 80 % en 2023 », précise la préfecture. Près d'un accident mortel sur trois a eu lieu en 2024 lors de trajets liés au travail (domicile-travail ou mission professionnelle), un indicateur en progression par rapport à l'année précédente. Le phénomène de la baisse d'attention sur un trajet connu peut expliquer cette tendance. Côté répression, les opérations de contrôles routiers ont relevé près de 38 000 infractions en 2024, dont 36 % en lien avec des vitesses excessives, 29 % avec l'usage du téléphone au volant et 17 % avec des conduites addictives. 4 400 suspensions de permis de conduire ont été prononcées, autant qu'en 2023 : 42 % pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et 40 % pour « usage de stupéfiants ». Un plan départemental d'actions de Sécurité routière pour 2025 est en préparation. « Il s'attachera à tirer tous les enseignements de ce bilan », indique la préfecture.





