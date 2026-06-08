The French national team is preparing for the FIFA World Cup 2026, with a match against Northern Ireland on Monday in Lille. After a disappointing loss to Ivory Coast, the team aims to regain confidence and prepare for the tournament in the United States. Didier Deschamps, the coach, will likely use a more traditional lineup, featuring Ousmane Dembélé and Désiré Doué in attack, with Kylian Mbappé and Michael Olise. The team wants to score goals, play well, and avoid injuries before departing for Boston.

EN DIRECT France - Irlande du Nord : Derniers réglages avant le décollage pour la Coupe du monde... Suivez le match avec nous... Après le petit échauffement raté face à la Côte d'Ivoire, les Bleus affrontent l'Irlande du Nord, ce lundi à Lille, dernière répétition avant de s'envoler pour les Etats-Unis et la Coupe du monde.

Didier Deschamps, qui avait aligné une équipe « mixte » face aux Eléphants, devrait revenir sur du classique ce soir, avec les titularisations en attaque des deux Parisiens Ousmane Dembélé et Désiré Doué, qui feront équipe avec Kylian Mbappé et Michael Olise. De quoi retrouver confiance face à une équipe bien moins forte. On veut des buts, du jeu, et surtout pas de blessé avant de partir à Boston.

L'équipe de France affronte l'Irlande du Nord, ce lundi à Lille (21h10), dernier match amical avant de s'envoler pour la Coupe du monde. Un match à suivre sur « 20 Minutes » et TF1. Quatre jours après la défaite surprise face à la Côte d'Ivoire, les Bleus doivent emmagasiner de la confiance, à seulement huit jours du match face au Sénégal.

Didier Deschamps, qui fera son dernier match en France, devrait titulariser l'équipe type, avec notamment Ousmane Dembélé, qui avait été préservé face aux Eléphants. Ca part de là





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