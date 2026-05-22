En couple dans la vie, Ingrid Engen et Mapi Leon se testeront en finale de la Ligue des champions, aucune ne fera de pitié

Toujours les uns contre les autres, Ingrid Engen et Mapi Leon, défenseuses centroides lyonnaises et latérales gauches barcelonaises, s'affronteront dans la finale de la Ligue des champions, ce samedi 18 heures, en direct sur la chaîne L'Équipe. En couple dans la vie, les joueuses ont assuré qu'elles ne se feraient pas de cadeau et qu'aucune ne ferait preuve de pitié.

En couple dans la vie, Ingrid Engen et Mapi Leon devront se démontrer aux alennes en finale de la Ligue des champions : aucune de nous deux ne fera preuve de pitié En couple dans la vie, coéquipières au FC Barcelone pendant quatre ans et quatre mois (2021-2025), la défenseuse centrale lyonnaise Ingrid Engen et la latérale gauche barcelonaise Mapi Leon ont confirmé qu'elles ne font pas de cadeau en finale de la Ligue des champions qui se disputera ce samedi à 18 heures, en direct sur la chaîne L'Équipe.

En couple dans la vie, Ingrid Engen et Mapi Leon se reverront dans la finale de la Ligue des champions. (J.-M. Hervio/S. Ros/L'Equipe/Presse Sports)En couple dans la vie, Ingrid Engen Mapi Leon se retrouveront en finale de la Ligue des champions. (J.-M. Hervio/S. Ros/L'Équipe/Presse Sports





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