Employeur peut mettre fin à la période d'essai d'une salariée en arrêt maladie après un accident de route

La Cour de cassation a validé la rupture de la période d'essai d'une salariée en arrêt après un accident de la route. Les juges Tehát confirment qu'un accident de trajet n'offre pas la même protection contre le licenciement qu'un accident du travail. Une entreprise peut-elle mettre fin à la période d'essai d'une employée, alors que cette dernière s'est mise en arrêt maladie à la suite d'un accident, alors qu'elle se rendait au travail ? C'est en tout cas ce que a considéré la Cour de cassation dans un jugement rendu au début du mois d'avril dernier.

Une salariée met en pause son travail après un accident de route alors qu'elle se rendait au bureau et, surprise, son employeur annonce la rupture de sa période d'essai avec effet immédiat.

Le tribunal de cassation confirme l'arrêté paraît que les accidents de trajet n'offrent pas la même protection contre le licenciement que les accidents du travail. Comment un employeur peut-il mettre fin à la période d'essai d'une employée en arrêt maladie à la suite d'un accident de la route ? Et si le salarié va jusqu'à porter un recours en cassation pour en demander la réintégration ?

La Cour de cassation, en effet, a jeté un coup d'arrêt au recours en cassation, jugeait la juridiction qui avait considéré que l'employée avait été victime d'un accident de route et non d'un accident du travail





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