Emmanuelle Cornuault, directrice de Veolia Lot-et-Garonne : « Les déchets ne restent pas longtemps des déchets »

Emmanuelle Cornuault, directrice d'unités opérationnelles pour Veolia dans le Lot-et-Garonne, dirige une équipe de plus de 30 personnes chargée de la collecte des déchets dans le département. Passionnée par son métier, elle explique comment Veolia s'engage dans la valorisation des déchets et pousse à un tri à la source. Elle évoque également l'utilisation du HVO, un biocarburant issu du recyclage d'huiles alimentaires et de graisses animales, pour alimenter la flotte de camions de l'entreprise, une première en Lot-et-Garonne.

L’actualité nous apprend constamment de nouvelles choses, nous permet de progresser chaque jour. L’Agenaise Emmanuelle Cornuault , directrice d’unités opérationnelles pour Veolia , exerce son métier à Boé, mais supervise les agences de collecte des déchets de Lot-et-Garonne. Sa zone de responsabilité englobe donc Boé ainsi que Marmande. Sous sa direction, plus d’une trentaine de salariés travaillent.

Gérer toute une flotte de camions spécialisés dans la collecte de déchets, tant auprès des particuliers que des professionnels, reste une profession traditionnellement masculine, avec peu de femmes dans les rangs. Mais cette situation s’est largement démocratisée ces dernières années, comme beaucoup de métiers. Quand Emmanuelle Cornuault est arrivée en 2008, elle était la seule femme directrice pour Veolia. Aujourd’hui, on observe davantage de femmes occupant des postes à responsabilités, par exemple dans la branche bordelaise. Les campus Veolia ont permis aux femmes d’accéder à des postes d’exploitation, tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé. En fin de compte, l’entreprise se concentre surtout sur l’implication et le dévouement. L’une des chauffeurs de l’équipe, Sandrine, est un exemple de cette progression. « Nous avons eu plusieurs femmes parmi nos conducteurs pendant quelques années », précise la directrice. « Nous faisons attention à maintenir une parité », ajoute-t-elle. Emmanuelle Cornuault, passionnée par son métier, en explique tous les aspects avec fluidité et le défend comme un moyen de rendre les déchets plus intéressants, d’actualité. « Nous nous sommes installés en Lot-et-Garonne à la fin de l’année 1999, début 2000, à une époque où les déchets étaient assez invisibles. Ils n’étaient pas considérés comme quelque chose de très noble. Mais avec l’émergence de la question environnementale, leur statut a changé. Actuellement, nous mettons l’accent sur la valorisation des déchets, c’est-à-dire leur tri sur place. Tout doit être séparé. Nous avons des conteneurs pour le bois, le plastique, le verre, le carton, la ferraille et les papiers. L’objectif est de transformer les déchets en ressources.Selon la directrice, le traitement des déchets est en constante évolution. « Il existe un mouvement permanent dans le domaine des déchets. Et il faut continuer à évoluer ! Par exemple, globalement, nous ne savons pas encore très bien traiter l’essence même du plastique. Le verre a été le premier déchet que nous avons recyclés, cela se fait depuis très longtemps. Ensuite, nous avons appris à trier et à recycler le carton, le bois... tandis que le plastique en existe une vingtaine de types. Certains sont trop complexes pour être traités correctement », explique-t-elle. C’est là que se trouve le cœur de la politique de valorisation des déchets de Veolia. « Quand nous partons le soir, tout est trié. Plus on trie à la source, plus les déchets sont valorisés. Les déchets ne restent pas longtemps des déchets », souligne Emmanuelle Cornuault. Pour la première fois en Lot-et-Garonne, la flotte Veolia roule à l’huile végétale Depuis le début de l’année, les dix-sept véhicules de collecte des déchets utilisent un carburant issu du recyclage d’huiles alimentaires usagées, mélangées à des graisses animales. Cela représente une source de fierté pour Emmanuelle Cornuault, car il s’agit d’une première en Lot-et-Garonne. « Et jusqu’à présent, à ma connaissance, nous sommes les seuls », déclare-t-elle. La cuve était alimentée en gasoil, et l’équipe de Veolia a dû attendre qu’elle soit vide pour la remplacer. Elle est désormais remplie au HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, en français 'huile végétale hydrotraitée', c’est-à-dire qu’elles ont été traitées sous pression d’hydrogène). Les conducteurs font le plein de leur camion chaque soir. Pour l’entreprise, cela représente 90 % d’émissions de CO2 en moins.Les chauffeurs des camions effectuent leur tournée pendant la journée, sur Agen et son agglomération, les hôpitaux, ainsi que les industries comme UPSA et Mericq. « Il y a très peu de contraintes à rouler avec du HVO, le type de motorisation est le même qu’avec du gasoil », reprend Emmanuelle Cornuault. « Ce biocarburant est un peu plus cher, mais on a adapté notre budget. Au final, il y a très peu de contraintes techniques. », précise-t-elle





