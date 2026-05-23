Emmanuelle Austry, une Tarnaise originaire de Castres, parcourt 100 km le long du canal du Midi pour 100 histoires de cicatrices

Emmanuelle Austry, une orthophoniste de profession et grande amatrice de randonnée originaire de Castres, a décidé d’aider les autres à mettre des mots sur les marques laissées par la vie après une maladie. Elle a créé une page Instagram pour recueillir les récits de ceux qui ont été marqués dans leur chair. Elle a parcouru 100 km le long du canal du Midi pour célébrer ce cap symbolique et encourager les autres à témoigner.

Suite à une maladie, la Castraise Emmanuelle a gardé une longue cicatrice. Sur les réseaux sociaux, elle donne la parole à ceux qui, comme elle, restent marqués dans leur chair.

Pour célébrer les 100 histoires qu'elle a recueillies, celle qui a failli ne plus pouvoir marcher va parcourir 100 km le long du canal du Midi. Il y a les cicatrices qui se voient, et celles que l’on garde enfouies. À 39 ans, la Castraise Emmanuelle Austry a décidé d’aider les autres à mettre des mots sur ces marques laissées par la vie. Une manière, aussi, de continuer à réparer la sienne.

Orthophoniste de profession, grande amatrice de randonnée, cette Tarnaise originaire de Castres voit sa vie basculer en novembre 2023, juste après son accouchement. Victime d’une phlébite bleue, une forme grave de thrombose, elle est opérée en urgence. Toute ma jambe gauche s’est entièrement bouchée, raconte-t-elle. Les médecins pratiquent une thrombectomie pour sauver les veines de sa jambe.

Elle passe cinq jours en réanimation. Les séquelles sont lourdes. J’avais une jambe en 38 et l’autre en 46. Privée d’oxygène, sa jambe gonfle fortement.

Elle doit réapprendre à marcher. Trois semaines seront nécessaires avant de pouvoir avancer sans douleur ni boiter. Pour cette passionnée de longues marches, le choc est immense. Et puis il y a cette cicatrice.

Vingt centimètres du haut de la cuisse jusqu’au bas du ventre. Il a fallu accepter que mon corps ne soit plus comme avant. Même aujourd’hui, ma jambe continue de gonfler dès qu’il fait chaud. Un jour, lors d’un massage, elle prend conscience du malaise qui entoure les cicatrices.

On n’ose pas demander aux gens. Et eux n’osent pas en parler. Alors, en juin 2024, elle crée la page Instagram racontemoitacicatrice. Le principe est simple : offrir un espace où chacun peut raconter l’histoire cachée derrière sa marque.

Certains écrivent eux-mêmes leur témoignage. D’autres préfèrent qu’Emmanuelle les aide à poser leurs mots. Une sorte d’écrivaine publique des cicatrices, explique-t-elle en souriant. Très vite, les récits affluent.

Des cancers du sein, des grands brûlés, des accidents de vie. Beaucoup d’histoires ressemblent un peu à la mienne. Il y a toujours quelque chose de positif qui ressort, même dans les parcours les plus durs. Parmi les témoignages qui l’ont marquée, elle évoque celui de Louis, devenu hockeyeur professionnel après avoir été gravement brûlé enfant.

En deux ans, la page est devenue une véritable communauté. Certaines personnes étaient très à l’aise. Pour d’autres, c’était la première fois qu’elles parlaient de leur cicatrice. Aujourd’hui, 100 histoires ont été recueillies.

Pour célébrer ce cap symbolique, Emmanuelle a décidé de lier son combat d’hier à celui des autres. Du 16 au 20 juin, elle parcourra 100 kilomètres à pied le long du canal du Midi, entre Carcassonne et Toulouse. 100 kilomètres pour 100 histoires. Chaque kilomètre représentera une personne qui a osé témoigner. Un symbole fort pour celle qui, il y a encore deux ans, ne savait même plus si elle pourrait remarcher normalement un jour.

Le message, c’est qu’on peut se relever de beaucoup de choses, souvent grâce aux autres. Et son défi pourrait finalement ne plus être si solitaire. Au départ, je pensais le faire seule. Mais de plus en plus de gens veulent marcher un bout de chemin avec moi. Et ça, c’est chouette





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