Emmanuel Meafou Victime d'une Infection Pulmonaire, Manquera le Match Contre l'Italie

Le deuxième ligne du XV de France, Emmanuel Meafou, est contraint de déclarer forfait pour le match contre l'Italie en raison d'une infection pulmonaire.

Emmanuel Meafou 's health status has been revealed. Absent from the list of 42 players called up by Fabien Galthié to prepare for the third day of the Six Nations Tournament against Italy (next February 23rd), the second row of the French XV and Stade Toulousain has been the victim of a pulmonary infection this week, reports L'Équipe.

The colossus was thus forced to leave his teammates and Marcoussis to return to Toulouse, where he was hospitalized at the beginning of the week, details the sports daily. Less than ten days before the Blues' trip to Rome to face Italy, it seems unlikely that the 26-year-old player will be joining his teammates. This is in any case the trend suggested by L'Équipe, confirming that of Rugbyrama. It was a pulmonary infection that had just forced Damian Penaud to withdraw during the November tour. Deprived of Romain Ntamack, who will serve his last week of suspension during Italy-France, here are the Blues who will have to do without another of their leaders to challenge Ange Capuozzo and his teammates. Like his opening half-back teammate, Emmanuel Meafou should return to competition with the Blues on March 8th during the clash against Ireland





