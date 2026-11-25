Emmanuel Mayonnade consolide son héritage avec Metz et la France. Retour sur sa gestion, ses défis face à la concurrence et sa vision du handball féminin.

Depuis son arrivée au poste d'entraîneur en 2015, Emmanuel Mayonnade a transformé Metz en une puissance mondiale du handball. Le coach originaire de Gironde, aujourd'hui âgé de 43 ans, a mené le club lorrain vers les sommets européens, remportant huit championnats de France et se distinguant par une régularité exemplaire. Son influence dépasse désormais les frontières du club, jouant un rôle central dans la préparation de l'Équipe de France pour les prochains échéances internationales.

Une gestion pragmatique des départs de joueuses

La réussite du club ne doit pas masquer les défis structurels auxquels Mayonnade a dû faire face. Avant son arrivée, Metz comptait déjà 27 titres, mais la suprématie n'était plus garantie. En 2021, Brest Handball a mis fin à cette domination en remportant le titre national, un revers d'autant plus cuisant que les Bretonnes avaient éliminé Metz en quarts de finale de la Ligue des champions peu auparavant. Cet enchaînement de résultats a suscité une période de réflexion, mais l'entraîneur n'a jamais cédé à la panique.

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Mayonnade a dû gérer le départ de plusieurs cadres majeures, dont la Slovène Ana Gros en 2018 ou Sarah Bouktit, élue meilleure joueuse de la Ligue des champions l'été dernier. Conscient que le club n'avait pas les moyens financiers d'engager des remplaçantes de calibre identique, il a choisi de valoriser des profils moins connus. Cette stratégie a permis de maintenir un niveau de compétitivité élevé, transformant chaque trêve internationale en une opportunité de travailler avec un effectif réduit et de bâtir l'avenir du groupe.

Un rôle élargi vers le management général

Avec ses responsabilités accrues, Emmanuel Mayonnade se rapproche désormais d'un rôle de manager général. Bien qu'il apprécie particulièrement les séances d'entraînement, il consacre du temps à des détails stratégiques, comme l'organisation des emplois du temps pour les joueuses mères, de plus en plus nombreuses. Il a également encouragé la création de commissions de joueuses pour répartir les responsabilités et améliorer le bien-être au sein du vestiaire, une initiative visant à limiter la fuite des talents vers la concurrence.

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Cette approche a permis à Metz de rester compétitif, même face à des clubs mieux dotés financièrement. Mayonnade souligne que la rigueur et la préparation sont ses clés de voûte, estimant qu'aucun raccourci n'est possible pour atteindre l'excellence. Il a d'ailleurs refusé plusieurs offres de sélection nationale, préférant rester fidèle à Metz, où il peut continuer à construire une équipe durable.

Impact sur la sélection française et avenir

L'influence de Mayonnade se ressent fortement dans l'Équipe de France, dont il a formé de nombreuses joueuses. Lors de la préparation pour l'Euro, six joueuses de Metz ont été sélectionnées par Sébastien Gardillou, preuve de la qualité du travail mené au quotidien. Grace Zaadi, double championne du monde et médaillée d'or aux Jeux de Tokyo 2021, illustre cette réussite collective, ayant su s'adapter aux exigences du plus haut niveau grâce à la discipline imposée par Mayonnade.

Malgré des rivalités croissantes, notamment avec Brest qui a remporté le titre hexagonal en mai, Metz conserve sa légitimité. Mayonnade, qui a déjà entraîné les Pays-Bas entre 2019 et 2021 avec succès, reste concentré sur son projet actuel. Il estime que la conquête de la Ligue des champions avec Metz représente un accomplissement unique, inaccessible dans le contexte d'une sélection nationale. Son engagement durable assure à Metz de rester un acteur majeur du handball européen pour les années à venir.