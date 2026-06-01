Emmanuel Macron salue le travail de Didier Deschamps avant la Coupe du monde 2026

Le président Emmanuel Macron a salué le travail de Didier Deschamps avant la dernière compétition du sélectionneur à la tête de l'équipe de France lors du Mondial 2026. Didier Deschamps quittera les Bleus après la Coupe du monde 2026.

Le président Emmanuel Macron a salué le travail de Didier Deschamps avant la dernière compétition du sélectionneur à la tête de l'équipe de France lors du Mondial 2026.

Didier Deschamps quittera les Bleus après la Coupe du monde 2026. En poste depuis 2012, le technicien a marqué de son empreinte l'histoire de la sélection et remporté pas moins de 114 victoires en 177 matchs dirigés. Le président a souligné la force de caractère du technicien et ses performances sur le banc des Bleus. Il a également rappelé le titre de champion de France obtenu par l'entraîneur lors de son passage à l'OM, le club de cœur du président.

Emmanuel Macron a insisté sur les réussites de Didier Deschamps et de son staff avec l'équipe de France, en particulier lors de la Coupe du monde 2018 et des épopées inoubliables avant de voir le coach 'ramener la coupe à la maison'. Didier Deschamps incarne vraiment un esprit français qui ne lâche jamais rien.

Les Bleus restent sur une terrible désillusion en finale du Mondial 2022, mais ils ne manquent pas d'ambition pour l'édition 2026 disputée au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. La soif de victoire de Didier Deschamps pourrait aider l'équipe tricolore à aller loin dans la compétition. Emmanuel Macron se montre confiant pour la bande emmenée par 'J'ai toute confiance dans les succès de nos Bleus pour la Coupe du monde de cette année'.

Il regrettera 'DD', sa force tranquille, son calme face à l'adversité, ses exceptionnelles qualités humaines, son engagement personnel et généreux pour les Pièces Jaunes





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