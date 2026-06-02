Emmanuel Macron rend hommage à Didier Deschamps avant son départ et soutient les Bleus à Clairefontaine

Le président de la République a salué la "force tranquille" de Didier Deschamps, a rencontré le staff et les 26 joueurs des Bleus à Clairefontaine, et a réaffirmé le soutien du pays à l'équipe masculine et féminine avant la Coupe du monde 2026.

Emmanuel Macron a rendu un hommage émouvant à Didier Deschamps , le sélectionneur des Bleus , avant son départ annoncé après la Coupe du monde 2024-2025. Le président de la République, accompagné de son épouse Brigitte, a rencontré mardi 2 juin le staff technique et les 26 joueurs sélectionnés à Clairefontaine .

Au cours de cette visite officielle, il a salué la "force tranquille" de Deschamps, son calme face à l'adversité et ses qualités humaines exceptionnelles.

"Comme chaque Français, je regretterai DD, sa force tranquille, son calme face à l'adversité, ses exceptionnelles qualités humaines, son engagement personnel et généreux pour les Pièces Jaunes", a déclaré le chef de l'État dans le quotidien, rappelant le rôle de Deschamps comme parrain de l'opération Pièces Jaunes en faveur des enfants hospitalisés, aux côtés de Brigitte Macron, présidente de la Fondation des Hôpitaux. Durant les quatorze années passées à la tête de l'équipe nationale, il a été pour la France le "sélectionneur des jours heureux", soulignant notamment la victoire en finale du Mondial 2018 à Moscou, moment que le président a décrit comme un sommet de l'esprit français qui "ne lâche jamais rien".

La visite s'est déroulée dans un contexte d'attente collective avant le tirage au sort du groupe pour la Coupe du monde 2026, qui se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. Le président a profité de l'occasion pour encourager les joueurs à rester concentrés, à l'image de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers, qui ont déjà identifié Boston comme camp de base à partir du 10 juin.

Emmanuel Macron a rappelé que, comme en 2018 et 2022, la Présidence soutiendra l'ensemble du groupe, tant sur le plan sportif que moral, en échangeant directement avec les athlètes et le staff technique. En marge de cette rencontre, le président a également salué l'équipe féminine qui s'entraîne à Clairefontaine en vue de deux matches décisifs de qualification pour la Coupe du monde 2027, prévue au Brésil.

Parallèlement aux hommages, les médias ont rappelé les nouvelles règles qui seront appliquées lors du prochain Mondial. Le système VAR, les délais de remplacement et les sanctions disciplinaires font désormais l'objet d'une attention particulière, notamment après le récent cas de l'Islande qui a subi un remplacement trop long face au Japon, entraînant une sanction. Le débat sur la sécurité des fans, alimenté par les inquiétudes exprimées par le Mexique, persiste, mais les organisateurs assurent qu'aucun risque majeur n'est à prévoir.

Enfin, l'incident touchant Saliba, défenseur d'Arsenal, qui s'est blessé au dos à la veille de son possible appel en équipe, rappelle les difficultés que rencontrera la sélection pour le tournoi de 2026. Malgré ces défis, le président Macron a conclu sa visite en réaffirmant la confiance du pays dans la capacité de l'équipe à défendre les couleurs françaises avec honneur et détermination, quelle que soit la voie qu'elle empruntera après le départ de Didier Deschamps





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