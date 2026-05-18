Emmanuel Macron participe au salon REuse Expo à Paris et préside un Conseil de planification écologique

Le président Emmanuel Macron se rendra mardi dans ce salon pour présider un Conseil de planification écologique, qui se penchera notamment sur la réduction des déchets plastiques, sujet sur lequel la France reste en retard en Europe. Il rencontrera également des personnalités du gouvernement pour s'attaquer à la politique de réduction de déchets plastiques. Le salon se tiendra à REuse, dédié au réemploi, à la réparation et au reconditionnement des équipements électriques, textiles, meubles, emballages et matériaux de construction.

Le président Emmanuel Macron participera au salon de l' économie circulaire REuse Expo à Paris, où il présidera un Conseil de planification écologique. Il rencontrera également des personnalités du gouvernement pour s'attaquer à la politique de réduction de déchets plastiques .

Le salon se penchera notamment sur la réduction des déchets plastiques, sujet sur lequel la France reste en retard en Europe. Le président se rendra à REuse, dédié au réemploi, à la réparation et au reconditionnement des équipements électriques, textiles, meubles, emballages et matériaux de construction. La cinquième réunion du Conseil de planification écologique se tiendra dans la foulée, à 10 h 45, en présence du chef du gouvernement Sébastien Lecornu et des ministres concernés.

Le CPE se penchera aussi sur l'électrification du pays pour réduire la dépendance au gaz et pétrole, ainsi que sur l'accompagnement des collectivités territoriales dans la transition écologique. Le président devrait s'exprimer prochainement sur ces sujets. La tournée africaine du président français s'achève ce mercredi à Addis-Abeba, où il se rend pour la première fois en visite officielle





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