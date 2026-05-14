L'actrice Golshifteh Farahani s'exprime sur les rumeurs liant son nom à celui du président Emmanuel Macron, suite à la publication d'un ouvrage polémique sur le couple présidentiel.

L'univers politique français est souvent le théâtre de spéculations incessantes sur la vie privée de ses dirigeants. Récemment, une polémique a éclaté autour d'une prétendue relation entre le président de la République, Emmanuel Macron , et l'actrice de renommée internationale Golshifteh Farahani .

Tout a commencé à l'été 2024, lorsque des bruits de couloir ont commencé à circuler, suggérant une proximité inhabituelle entre l'homme d'État et l'artiste. Cette situation a pris une dimension bien plus officielle et médiatique avec la publication, le 13 mai, de l'ouvrage intitulé « Un couple (presque) parfait », écrit par Florian Tardif.

Dans ce livre, l'auteur explore les méandres de la relation conjugale entre Emmanuel et Brigitte Macron, tout en introduisant l'idée d'un lien platonique, mais néanmoins perturbateur, entre le président et l'actrice. L'ouvrage évoque notamment un incident particulièrement choquant qui se serait produit en mai 2025 lors de l'atterrissage du couple présidentiel à Hanoï, au Vietnam.

Selon les allégations, une gifle aurait été échangée en privé, un geste qui serait le résultat direct des tensions accumulées au sein du couple, exacerbées par l'influence ou la présence symbolique de Golshifteh Farahani dans l'esprit du président. Face à ce déchaînement médiatique, Golshifteh Farahani a choisi de ne pas rester silencieuse, tout en refusant d'entrer dans un jeu de justification épuisant. Dans les colonnes du journal Le Point, l'actrice a livré sa vérité avec une sérénité remarquable.

Pour elle, ces rumeurs ne sont rien d'autre que des vagues passagères, des phénomènes éphémères qui apparaissent et disparaissent sans laisser de trace durable. Elle a souligné avoir été confrontée à ce genre de situations à maintes reprises tout au long de sa carrière et de sa vie personnelle, apprenant ainsi à observer ces tempêtes avec un certain détachement.

L'actrice s'est même interrogée sur les motivations profondes du public et des médias à s'intéresser avec autant d'insistance à ce type d'histoires. Selon elle, ce besoin de créer des romances imaginaires ou des drames conjugaux naît d'un manque d'amour chez certaines personnes. Elle suggère que la société, en proie à une certaine solitude ou à une insatisfaction affective, projette ses propres désirs et frustrations sur des figures publiques, inventant des récits passionnels pour combler un vide intérieur.

Pour prouver l'absurdité de ces accusations, elle a rappelé qu'elle se trouvait à Vancouver pendant sept mois, puis en Amazonie durant trois mois, rendant toute relation secrète et régulière physiquement impossible. De son côté, Brigitte Macron a fermement démenti les versions rapportées dans le livre de Florian Tardif.

Elle a nié avoir giflé son époux, et a encore plus radicalement rejeté l'idée que l'actrice Golshifteh Farahani aurait pu être l'élément déclencheur d'une quelconque dispute dans l'avion ou lors de leur séjour au Vietnam. Cette affaire met en lumière la fragilité de la frontière entre la vie publique et la vie privée pour un couple présidentiel.

La fascination pour l'intime, surtout lorsqu'elle mêle le pouvoir politique et le glamour du cinéma, crée un terrain fertile pour les théories du complot et les récits romancés. Le public semble être captivé par l'idée que derrière la façade institutionnelle et rigide de l'Élysée se cachent des passions dévorantes ou des conflits domestiques violents.

Cette obsession pour le détail, comme la fameuse gifle de Hanoï, montre comment un incident privé, qu'il soit réel ou inventé, peut devenir un outil de déstabilisation politique ou un simple divertissement pour une presse people avide de scandales. En fin de compte, la réaction de Golshifteh Farahani, mêlant indifférence et analyse psychologique, invite à réfléchir sur notre rapport à la célébrité et sur la manière dont nous consommons la vie d'autrui comme un produit de fiction.

L'actrice, en qualifiant ces rumeurs de simples vagues, rappelle que la vérité est souvent bien moins spectaculaire que les fantasmes collectivement entretenus par les médias et le public





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