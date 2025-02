Emmanuel Macron dévoile son palais à Richard Quest : chiens et œuvres d'art au menu

Le président français a donné une visite exclusive de l'Élysée à Richard Quest de CNN, révélant des œuvres d'art et un moment tendre avec ses chiens. Découvrez les détails de cette visite intimiste.

Le monde n'a pas la chance de visiter le Palais de l' Élysée ! Ce mercredi 12 février 2025, sur son compte Instagram, la chaîne américaine CNN a dévoilé une vidéo dans laquelle on peut découvrir le journaliste Richard Quest aux côtés d' Emmanuel Macron en train d'explorer la résidence officielle du chef de l'État. En légende de cette publication, on peut lire : «(...) Durant son mandat, Macron a combiné le style classique du palais avec l'art et le design contemporains et modernes (...)».

Cette visite filmée est l'occasion pour le président de la République de dévoiler à son invité certaines des œuvres d'art qui sont exposées. Et comme on peut le voir, un moment complice entre Emmanuel Macron et l'un de ses chiens a été capturé par nos confrères. Ainsi, lorsque Richard Quest a demandé à Emmanuel Macron : «Que se passe-t-il si les chiens vont dans cette pièce ?», le chef de l'État a répondu : «Non, ils n'y vont pas». Avant de s'adresser à l'un des ses animaux qui se trouvait à ses côtés : «S'il te plaît, respecte les instructions !». Des propos qui ont fait rire le journaliste de CNN qui a alors lancé au président : «Oh, je vois qui est le boss». Comme on peut le voir dans la vidéo, l'homme politique a profité de ce moment pour caresser son chien. Une vraie complicité semble les lier.Pour rappel, Brigitte Macron et son époux ont trois pensionnaires à quatre pattes : Némo, un labrador noir croisé griffon adopté à la SPA en 2017 ainsi que Jules et Jeanne, deux lévriers tazis offerts par le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Et ils en sont complètement gaga ! Emmanuel Macron gaga de ses chiens : ce projet précis pour Jules et Jeanne En novembre 2024, Emmanuel Macron avait officiellement présenté ces deux nouveaux chiens : Jules et Jeanne, les lévriers tazis. Quelques mois plus tard, en janvier dernier, Paris Match faisait des révélations sur les caractères bien trempés des deux canidés. Un proche de la Première dame avait confié à nos confrères : «Brigitte essaie de les domestiquer. Jules est parfois agressif !». Pour éviter tout problème et préoccupé par l'éducation de leurs animaux, le couple présidentiel aurait fait appel à un dresseur canin. Et pour eux, le chef de l'État a un projet bien précis. Un conseiller avait dévoilé auprès du média que l'homme politique envisagerait «qu'ils fassent des bébés».





GALAfr / 🏆 46. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Emmanuel Macron Élysée Richard Quest CNN Chiens Œuvres D'art Visite Exclusive

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Richard Ferrand, le choix controversé d'Emmanuel Macron pour le Conseil constitutionnelRichard Ferrand est en voie de devenir le nouveau président du Conseil constitutionnel. Le choix d'Emmanuel Macron, attendu lundi soir, suscite des critiques tant auprès de la classe politique que des juristes. La nomination de M. Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale impliqué dans l'affaire des Mutuelles de Bretagne, soulève des inquiétudes quant à la légitimité de l'institution dans un contexte politique tendu.

Lire la suite »

Avec Richard Ferrand, Emmanuel Macron choisit un fidèle à la tête du Conseil constitutionnelEux aussi appelés à procéder à des nominations, les présidents du Sénat et de l’Assemblée, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, songent à Philippe Bas et Laurence Vichnievsky. Autant de candidatures qui seront soumises au Parlement le 19 février prochain.

Lire la suite »

Conseil constitutionnel : Emmanuel Macron propose le nom de Richard Ferrand pour la présidenceEmmanuel Macron a proposé de nommer l’ex-président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand, comme président du Conseil constitutionnel en remplacement de Laurent Fabius, a annoncé l’Elysée dans un communiqué.

Lire la suite »

Présidence du Conseil constitutionnel : Emmanuel Macron propose le nom de Richard Ferrand pour succéder à LaurCe lundi 10 février, Emmanuel Macron devait nommer un nouveau président du Conseil constitutionnel après la fin du mandat de Laurent Fabius, président depuis 2016. Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet ont également proposer un nom chacun pour succéder à deux sénateurs ayant achevés leur mandat.

Lire la suite »

Richard Ferrand au Conseil constitutionnel : pourquoi le CV du favori d'Emmanuel Macron irrite l'opposition“Ferrand, c’est un repoussoir” : à l’approche du vote pour la présidence du Conseil constitutionnel le 19 février, Richard Ferrand, favori du chef de l’État, ne rassemble pas les foules.

Lire la suite »

Conseil constitutionnel : Richard Ferrand, le mauvais choix d’Emmanuel MacronLe Président vient de proposer son fidèle lieutenant pour présider les «sages», une désignation qui interroge alors que le poste a besoin d’un juriste reconnu pour son indépendance et à l’expertise respectée pour protéger l’Etat de droit.

Lire la suite »