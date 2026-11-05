Emmanuel Macron dévoile ses échanges privés avec Françoise Degois

Le livre " Vous êtes tous trop durs avec moi " révèle des messages intimes du président français avec la journaliste Françoise Degois, montrant sa stratégie anti-RN et ses doutes sur Gabriel Attal.

Le livre " Vous êtes tous trop durs avec moi " publié aux Éditions Robert Laffont expose une correspondance privée entre Emmanuel Macron et la journaliste Françoise Degois. Cette révélation offre un aperçu sans filtre des réflexions du président français sur la politique nationale et ses choix stratégiques majeurs. Ces échanges, étalés sur deux ans, montrent une volonté de transparence contradictoire avec la pratique habituelle de l'Élysée.

Contexte de publication et admission d'erreur

Emmanuel Macron a appris trois jours avant la sortie de l'ouvrage que ses messages privés allaient être divulgués au grand public. La journaliste Françoise Degois, ancienne conseillère de Ségolène Royal, concède avoir agi sans solliciter l'autorisation préalable du président. Son entourage confirme que cette publication est survenue comme une surprise pour le chef de l'État, marquant une rupture avec les protocoles habituels de communication.

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Stratégie politique face au Rassemblement national

Les messages révèlent la détermination d'Emmanuel Macron à empêcher le Rassemblement national d'accéder à l'Élysée. Il se dit certain que la dissolution opérée en juin 2024 a bloqué la montée en puissance du parti de Marine Le Pen. Selon lui, le mouvement était prêt pour l'automne mais pas pour la période de juin, soulignant que " la machine veut du sang " et vise spécifiquement le RN.

Critiques envers Gabriel Attal et la gauche

Emmanuel Macron exprime ses doutes sur la gestion de son Premier ministre sortant, Gabriel Attal, estimant que celui-ci a été " trop gâté ". Il rejette également l'idée de nommer un Premier ministre de gauche, craignant une instabilité rapide du gouvernement. Il accuse les autres partis de profiter de chaque mouvement politique pour renforcer leur emprise, comparant leur course au pouvoir à une " gamelle RN au galop ".

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Réactions politiques et position de Gabriel Attal

Gabriel Attal réagit sur BFMTV en indiquant que ces révélations n'intéressent pas les Français. Il affirme que chacun commente librement avec qui il souhaite, reconnaissant ainsi la nature privée des échanges. D'un côté, l'Insoumis Aurélien Taché suggère sur X qu'Emmanuel Macron savait pertinemment ce qu'il faisait en partageant ces informations, minimisant l'aspect surprise de la publication.

Contradiction avec la promesse de 2016

Cette publication entre en contradiction directe avec la promesse faite par Emmanuel Macron en 2016 de ne pas entretenir de connivence avec les journalistes. À l'époque, il déplorait les confidences de François Hollande révélées dans le livre " Un président ne devrait pas dire ça… ". Aujourd'hui, bien que ses propos restent conformes à ses positions publiques, cette révélation marque un tournant dans la relation entre l'Élysée et la presse.