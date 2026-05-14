Emmanuel Macron dénonce attaque massive de drones et missiles russes sur l'Ukraine

Le président français a qualifié l'attaque massive de drones et missiles russes sur l'Ukraine de preuve de la 'faiblessé' de Moscou et a estimé que la Russie est à court de solutions sur le terrain militaire. La France reste aux côtés de l'Ukraine pour faire advenir une paix juste et durable.

Emmanuel Macron a dénoncé jeudi l'attaque massive de drones et missiles lancée par la Russie en Ukraine . Le président français y voit la preuve de la ' faiblessé ' de Moscou qui 'ne sait pas comment terminer sa guerre d'agression'.

'En lançant une nouvelle frappe massive de drones et de missiles contre les villes et les civils ukrainiens - la plus importante de ces quatre dernières années -', a écrit le président français sur la plateforme X. Il a estimé que Moscou 'donne à voir toute l'hypocrisie avec laquelle elle a négocié la fragile trêve des derniers jours'. 'En bombardant les civils, la Russie apporte moins la démonstration de sa force que de sa faiblesse : elle est à court de solutions sur le terrain militaire et ne sait pas comment terminer sa guerre d'agression', a-t-il dit, assurant que la France restait 'aux côtés de l'Ukraine' pour 'faire advenir une paix juste et durable'





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