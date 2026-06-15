Emmanuel Macron confirme l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans à partir de septembre

Le président français a annoncé sur TF1 que la loi interdisant l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans sera votée avant le 15 juillet et appliquée dès septembre, dans la foulée d'initiatives similaires au Royaume-Uni et au Canada.

Lors d'une interview sur TF1 en marge du sommet du G7 à Évian, le président Emmanuel Macron a confirmé la mise en place prochaine de l'interdiction des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 15 ans.

Il a indiqué que le vote parlementaire aura lieu avant le 15 juillet, permettant une application de la mesure dès la rentrée de septembre. Cette initiative s'inscrit dans un contexte international où plusieurs pays, comme le Royaume-Uni et le Canada, envisagent des restrictions similaires. Le calendrier précis devra tenir compte de l'avis de la Commission européenne, attendu autour du 10 juillet, puis de la commission mixte paritaire.

La mise en œuvre nécessitera également un accord avec les plateformes pour garantir une solution technique sécurisée, notamment concernant la protection des données personnelles. L'objectif est de protéger les jeunes contre les risques de harcèlement et les effets néfastes sur leur développement personnel et cognitif





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