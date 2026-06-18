Emmanuel Macron commémore l'appel du 18-Juin au Mont Valérien

Le président Emmanuel Macron a commémoré au Mont Valérien les 86 ans de l'appel à la Résistance du général de Gaulle. C'est la dernière fois qu'il commémore cet appel en tant que président de la République.

Le président Emmanuel Macron a commémoré au Mont Valérien les 86 ans de l'appel à la Résistance du général de Gaulle. C'est la dernière fois qu'il commémore cet appel en tant que président de la République.

Le président a été reçu par un accueil républicain avant de passer en revue les troupes et de rejoindre le point central du Mont Valérien. Là, il a écouté une lecture de l'appel à la Résistance et au refus de la défaite, lancé le 18 juin 1940 depuis Londres par le général de Gaulle. Après le ravivage de la Flamme, un moment de silence a été respecté.

Le président s'est ensuite rendu dans la crypte du mémorial, où sont inhumés seize hommes et une femme morts pour la France. Pendant l'occupation allemande, plus d'un millier d'otages et de résistants ont été exécutés au Mont Valérien. Le mémorial de la France combattante a été inauguré par le général de Gaulle en 1960 en la mémoire des combattants, des résistants et des déportés de la Seconde Guerre mondiale.

La canicule s'installe, Météo France s'attend à des températures pouvant grimper jusqu'à 40°C dès ce jeudi. C'est la dernière fois qu'Emmanuel Macron commémore cet appel avant de passer la main à son successeur en 2027. Cette dernière cérémonie a notamment été placée sous le signe de la chaleur, alors qu'une canicule s'abat sur la France. Comme 25 autres départements, les Hauts-de-Seine sont placés en vigilance orange à partir de midi ce jeudi





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