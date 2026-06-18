Emmanuel Macron a concocté une visite privée pour Donald Trump au Château de Versailles pour célébrer les 250 ans de l'indépendance américaine. Le menu du dîner a été un véritable voyage culinaire mettant à l'honneur la gastronomie française.

Emmanuel Macron a accueilli Donald Trump au Château de Versailles pour célébrer les 250 ans de l'indépendance américaine. Le président français a concocté une visite privée avec la Galerie des Glaces, une galerie consacrée à la guerre d'indépendance des États-Unis, et un concert dans la chapelle royale.

Une déambulation entrecoupée d'une conversation téléphonique des deux présidents avec leur homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, à l'initiative d'Emmanuel Macron, selon l'Elysée. Et de la signature, par Donald Trump, de l'accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, ce que le président américain a ensuite confirmé à la presse. Le menu du dîner s'est orchestré comme un véritable voyage culinaire, mettant à l'honneur la rigueur et l'excellence de la gastronomie française.

Le menu comprenait notamment du porc noir de Bigorre, des asperges, du chocolat et un poulet truffé, accompagné d'un gratin dauphinois. Une trentaine de personnes s'en sont régalées, notamment des représentants des gouvernements américain et français ainsi que du monde économique. Trois heures après son arrivée, Donald Trump a été raccompagné vers 01H00 du matin par le couple Macron, à qui il a dit au revoir avant de monter en voiture





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